В институте Омбудсмена КР приступили к реализации 2-й фазы проекта по предупреждению пыток

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Омбудсмена КР.

В институте Омбудсмена Кыргызской Республики приступили к реализации 2-й фазы проекта по предупреждению пыток, которая будет проходить в г. Ош. Данный проект осуществляется в рамках соглашения, заключенного ранее между институтом Омбудсмена КР и ОФ «Голос Свободы» на 2020 год.

Так, 13 марта т.г., сотрудники Центрального аппарата Акыйкатчы и его регионального представительства по г. Ош и Ошской области провели совместно с экспертами ОФ «Голос свободы» превентивный мониторинг следственного изолятора №5 ГУВД г. Ош. В ходе проверки состоялись беседы с задержанными, а также были изучены их личные дела на предмет законности содержания и наличия соответствующего медицинского освидетельствования перед их водворением в изолятор. Каких-либо жалоб со стороны задержанных на нарушения их прав и свобод не поступило.

В качестве обнаруженных нарушений экспертной группой зафиксирован факт отсутствия соответствующего решения Ошского областного суда об изменении меры пресечения подследственному С.А. 1964 г.р. с домашнего ареста на содержание под стражей. В личном деле С.А. находилась лишь справка из суда об информировании администрации данного изолятора об изменении меры пресечения подследственному С.А. и заключения его под стражу. Аппаратом Омбудсмена КР организована работа по проверке и уточнению данного факта.