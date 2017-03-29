Омбудсмен требует от Генпрокуратуры тщательного расследования по митингу

Кубат Оторбаев посетил ИВС ГУВД Бишкека.
Омбудсмен требует от Генеральной прокуратуры тщательного расследования по беспорядкам на митинге 25 марта.
В ходе мониторинга главный правозащитник страны провел беседы с каждым из подследственных, ответил на их вопросы и предоставил юридическую консультацию.
Одному из подследственных необходима была срочная медицинская помощь. По требованию омбудсмена была вызвана "скорая помощь", и подследственный был госпитализирован.
Также были получены письменные заявления от задержанных на митинге 25 марта, у которых были обнаружены телесные повреждения. На основе данных заявлений Оторбаев требует у Генеральной прокуратуры всестороннего и тщательного расследования событий, произошедших 25 марта.
URL: http://www.vb.kg/357511
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!