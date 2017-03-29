Омбудсмен требует от Генпрокуратуры тщательного расследования по митингу

Кубат Оторбаев посетил ИВС ГУВД Бишкека.



Омбудсмен требует от Генеральной прокуратуры тщательного расследования по беспорядкам на митинге 25 марта.



В ходе мониторинга главный правозащитник страны провел беседы с каждым из подследственных, ответил на их вопросы и предоставил юридическую консультацию.



Одному из подследственных необходима была срочная медицинская помощь. По требованию омбудсмена была вызвана "скорая помощь", и подследственный был госпитализирован.



Также были получены письменные заявления от задержанных на митинге 25 марта, у которых были обнаружены телесные повреждения. На основе данных заявлений Оторбаев требует у Генеральной прокуратуры всестороннего и тщательного расследования событий, произошедших 25 марта.



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