Омбудсмен проконтролирует дело об изнасиловании двух девочек своим отцом

Дедушка и бабушка были в курсе того, что происходило с их несовершеннолетними внучками. Детей насиловали более трех лет

На имя Омбудсмена Кубата Оторбаева 6 декабря поступила информация от комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и Регламенту Жогорку Кенеша о том, что в одном из сел Чуйской области выявлена семья, в которой двое несовершеннолетних девочек подвергались сексуальному насилию со стороны отца. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена.

Как стало известно, по данному факту 7 декабря сотрудниками отдела по правам ребенка и молодежи Аппарата Омбудсмена была произведена проверка с выездом на место совместно с тетей девочек (является двоюродной сестрой обвиняемого).

Сотрудники посетили районную госадминистрацию, ОВД и Управление социального развития (УСР) данного района, а также семью, в которой находятся девочки.

Выяснилось, что с 4 ноября обвиняемый был арестован и в настоящее время находится в столичном СИЗО. В доме остались мать обвиняемого с тремя внуками: внук - 2004 г.р., учащийся 7 класса; и 2 внучки 2005 г.р, и 2009 г.р. старшая девочка является учащейся 5 класса, а младшая не ходит в школу. По рассказу родственников детей, стало известно, что все дети рождены от одной матери. Мать бросила их бабушке и живет отдельно в неизвестной местности, ее семейное и социальное положение неизвестны. Во время встречи, проводимой совместно с УСР, была проведена беседа с детьми. В разговоре дети были открыты к диалогу, однако младшая была замкнута и все время молчала. Дети проживали с бабушкой по линии отца, которая не является их законным опекуном. Двоюродная сестра обвиняемого в целях недопущения дальнейшего насилия над детьми и поддерживания с ними родственных отношений, была готова стать опекуном. Однако, по приезду на место, бабушка категорически отказалась на размещение девочек в реабилитационный центр для проведения с ними квалифицированной работы.

Сотрудники Института Омбудсмена отметили крайне не удовлетворительную работу отдела по защите семьи и детей (ОЗСД) района. Так как в ходе ознакомления с документами было выяснено, что временное опекунство на бабушку не оформлено, разработанные индивидуальные планы защиты ребенка для двух девочек не были рассмотрены комиссией по делам детей (КДД) и не утверждены акимом. Также до сегодняшнего дня не предпринимались меры по оказанию психологической и иной помощи детям, хотя были получены рекомендации психолога. Со слов начальника УСР, данное дело держали в тайне и не отправляли на рассмотрение в КДД. Это говорит об отсутствии работы с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе по взаимодействию ОЗСД и КДД и отсутствии заинтересованности в помощи со стороны руководства районной государственной администрации.

Согласно информации ОВД, было возбуждено уголовное дело, проведена экспертиза, в которой было указано, что у старшей дочери обвиняемого имеются рубцы в области заднего прохода. Сотрудники ОЗСД не сопровождали девочек во время проведения двух судебно-медицинских экспертиз. Следует отметить, что имеется видеозапись беседы сотрудников ОЗСД с девочками, где они подтверждают факт изнасилования. Также согласно информации психолога Центра по работе с детьми, старшая девочка при беседе с психологом подтвердила факты неоднократного сексуального насилия со стороны отца и то, что этот факт был известен их бабушке и дедушке. Дедушка умер еще в 2013 году, следовательно, она подвергалась сексуальному насилию более 3 лет. Из-за отсутствия документов о рождении у младшей девочки не предпринимались меры по социальному, медицинскому и иному обслуживанию. Сложилось впечатление, что никто из членов семьи не был заинтересован в защите этих детей от насильника, хотели скрыть информацию о самом насилии, и содержали детей только для домашней работы.

Также по результатам проверки было выяснено, что со стороны районной государственной администрации и айыл окмоту не ведется учет детей от 5 до 16 лет и подростков школьного возраста. В связи с этой недостаточной работой девочка 2009 г.р. не посещает школу. Только после опубликования статьи о данном случае в газете «Дело №» сотрудники ОЗСД начали осуществлять сборы документов по подтверждению факта рождения ребенка. Также после вмешательства Института Омбудсмена КР девочка 2009 г.р. была устроена в один из реабилитационных центров в г. Бишкек.

В настоящее время данное дело находится на контроле у Омбудсмена. Институтом Омбудсмена совместно с Комитетом ЖК и НПО ведутся работы по обеспечению безопасного проживания детей и привлечению виновных лиц к уголовной и административной ответственности.

Виктория Цой

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=43908&Itemid=124