Адвокат: Мне неизвестно о том, что Икрамжан Илмиянов «сливает» о ком-то информацию

Бывшего советника экс-президента в СИЗО ГКНБ пока никто не навещал
Защита бывшего советника экс-президента Икрамжана Илмиянова до сих пор не получила документы по его задержанию. Об этом Vesti.kg рассказал адвокат подследственного Сергей Слесарев.
- Мы обжаловали меру пресечения, но документов о задержании до сих не получили, - отметил он. - Мой подзащитный чувствует себя хорошо. Правда, из-за того, что его задержали не так давно, речи о свиданиях с близкими не было.
Слесарев добавил, что ему ничего не известно о том, что Илмиянов якобы «сливает» информацию о выскопостоставленных лицах.
- Откуда появились такие сведения, я не знаю. Наверное стоит поинтересоваться у тех, кто их распространяет, - заключил он.
Поясним, в некоторых отечественных СМИ, а также соцсетях появилась информация о том, что Икрамжан Илмиянов якобы начал сотрудничать со следствием и уже дает показания против бывших и действующих высокопоставленных лиц.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что адвокат Илмиянова Сергей Слесарев считает задержание бывшего советника экс-президента незаконным.
«Его задержали за границей, в то время как Илмиянов не был объявлен в международный розыск»,- сказал Слесарев Vesti.kg.
Источник - Vesti.kg.
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