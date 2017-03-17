Икрамжан Илмиянов может стать депутатом — вакантный мандат ЖК

Мандат депутата стал вакантным после того, как парламентарий Жылкыбаев стал полпредом правительства в Иссык-Кульской области.



Экс-первый заместитель руководителя аппарата президента КР Икрамжан Илмиянов может стать следующим депутатом Жогорку Кенеша.



Ранее депутат от фракции СДПК Узарбек Жылкыбаев был назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области вместо Асхата Акибаева.

Как сообщили в секретариате партии СДПК, следующим претендентом на вакантное место по списку кандидатов значится Илмиянов.

Sputnik.