Икрамжан Илмиянов может стать депутатом — вакантный мандат ЖК 

Мандат депутата стал вакантным после того, как парламентарий Жылкыбаев стал полпредом правительства в Иссык-Кульской области.
Экс-первый заместитель руководителя аппарата президента КР Икрамжан Илмиянов может стать следующим депутатом Жогорку Кенеша.
Ранее депутат от фракции СДПК Узарбек Жылкыбаев был назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области вместо Асхата Акибаева.
Как сообщили в секретариате партии СДПК, следующим претендентом на вакантное место по списку кандидатов значится Илмиянов.
Sputnik.
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