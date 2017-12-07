ТЮРКСОЙ объявил 2018-й Годом Айтматова

Бишкек, “Саясат.kg”. Международная организация тюркской культуры объявил 2018-й год Годом Айтматова. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
Решение об этом было принято по итогам 35-го заседания Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), которое состоялось в городе Туркестан (Казахстан).
По словам министра культуры, информации и туризма Кыргызстана Султана Жумагулова, принявший участие в данном заседании, в течение 2018 года под эгидой ТЮРКСОЙ будут проведены различные мероприятия в рамках Года Айтматова во входящих в неё странах.
Следует отметить, что в ходе заседания Кыргызстан выступил с предложением внести изменения в Договор организации относительно избрания и срока пребывания на посту генерального секретаря ТЮРКСОЙ. В частности, кыргызская сторона заявила о неприемлемости практики многократного переизбрания одного и того же представителя какой-либо страны на должность генсека культурного объединения тюркоязычных стран.
После обсуждения было принято решение создать рабочую группу по изучению предложения Кыргызстана и вынести вопрос на рассмотрение на следующем заседании, которое состоится в 2018 году.
Напомним, что генсеком организации с 2008 года бессменно является Дюсен Касеинов (Казахстан), который большинством голосов был снова избран на очередной срок (Кыргызстан голосовал против).
Международная организация тюркской культуры объединяет тюркоязычные страны - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Турцию. ТЮРКСОЙ ставит своей главной целью “сотрудничество между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов”.
В 2018 году ТЮРКСОЙ будет отмечать свой 25-летний юбилей.
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