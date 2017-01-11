В Анкаре прошел вечер Чингиза Айтматова в рамках книжной выставки

На мероприятии принял участие сын Чингиза Айтматова - Аскар Айтматов
Бишкек, “Саясат.kg”. 7 января Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Турции Ибрагим Жунусов принял участие в вечере Чингиза Айтматова, который был организован при содействии Посольства, в рамках проводимой в г.Анкара ежегодной книжной выставки. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
На мероприятии также приняли участие сын Чингиза Айтматова - Аскар Айтматов, Глава Союза Евразийских писателей Я.Омероглу, а также почитатели творчества Великого кыргызского писателя.
В ходе выступлений был подчеркнут особый вклад Ч.Айтматова, а также его бессмертных произведений, в развитие кыргызской литературы, а также литературы всего Тюркского мира.
В рамках книжной выставки для ее посетителей открыт книжный стенд, где представлены произведения Ч.Айтматова на турецком языке.
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