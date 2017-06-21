Дело Текебаева. Адвокаты требуют видеозаписи процесса. Чтобы народу показывать

В суде по делу лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты требуют предоставить диски с записями процесса, раз судья Айбек Эрнис уулу запретил фото- и видеосъемку журналистам.
Канат Хасанов объяснил, раз видеофискация на процессе Текебаева-Чотонова запрещена, то суд должен предоставить записи, потому что общественность должна знать, как проходит суд.
Юристы вновь (повторно) требуют отложить заседание в связи с отсутствием еще одного представителя защиты подсудимых Искена Афиджанова (по причине болезни) и Бактыбека Жумашова, который находится на другом судебном процессе. Гособвинение выступает против.
Перенести заседание просит и Дуйшенкул Чотонов, мотивируя это тем, что адвокаты должны в полном составе присутствовать в суде, поскольку они не могут друг друга заменять, так как имеют на это дело разное видение.
Текебаев и Чотонов обвиняются в коррупции. Оба находятся под арестом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/55537/
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