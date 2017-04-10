Результаты работы комиссии по мародерству следует отменить?

Эксперты разделяют скепсис депутатов по поводу заключения, которое ранее вынесли ныне беглые и дискредитировавшие себя лица



Не стоит ли отменить результаты работы ведомственной комиссии по фактам мародерства? Об этом на прошедшем заседании парламента поинтересовался депутат Рыскелди Момбеков.



Причиной для такого предложения послужило то, что члены комиссии за прошедшие годы успели зарекомендовать себя не лучшим образом.



«Во главе комиссии стоял Асылбек Чекиров, которого сейчас ищет Интерпол, – рассказал депутат. – В комиссию также входил Калыбек Качкыналиев, помощник экс-главы ГСИН Зарылбека Рысалиева, он тоже потом сбежал. Может, стоит отменить итоги работы данной комиссии?».



Политолог Марс Сариев согласился, что это было бы лучшим решением для того, чтобы в дальнейшем полученные данные не вызывали нареканий.



– Если члены комиссии сами вызывают подозрения, да еще и в бегах, то, конечно, стоит отменить, – ответил он «Вести.kg». – О каком доверии к результатам тогда может идти речь. Несмотря на то, что это только двое, под подозрением оказывается вся работа.



Такого же мнения придерживается и бывший депутат Омурбек Абдырахманов. Как сказал он «Вести.kg», это само собой разумеется.



– Такие факты бросают тень на результат работы комиссии, – ответил парламентарий. – Пусть правоохранительные органы разбираются.



Ольга Федорчук

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