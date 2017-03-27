Расследование дела по фактам мародерства в 2010 году передано ГКНБ

14 марта 2017 года в ГКНБ передано уголовное дело по фактам мародерства, имевшего место в 2010 году, для проведения дальнейшего расследования.
В сообщении говорится, что уголовное дело было возбуждено 22 августа 2012 года по статьям «Разбой», «Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством», «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней» и «Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ» УК КР.
ГКНБ проводятся следственные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств дела и привлечению виновных лиц к ответственности.
Источник - "Азаттык"
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