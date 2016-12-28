Генпрокуратура жалуется, что суды чересчур милосердны к коррупционерам

Между тем, эксперты отмечают, что «казнокрады» избегают наказания во многом по вине самого надзорного органа

Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры по выявлению коррупционных преступлений и привлечению должностных лиц к уголовной ответственности, судебные органы в основном избирают виды наказания, не связанные с лишением свободы, а то и вовсе освобождают виновных от наказания. Об этом накануне заявил начальник управления по поддержанию гособвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Куванычбек Асангельдиев на координационном совещании по вопросам противодействия коррупции.

Он сделал свое заявление по результатам анализа карательной практики по уголовным делам по коррупционным преступлениям за 2013-2015 годы. И надо сказать, не удивил – нареканий в адрес судебной системы звучит действительно много. Однако председатель экспертного Совета координационного совещания правоохранительных органов, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев просит воздержаться от одностороннего взгляда на ситуацию.

– Эти заявления прокуратуры – популистские. В чужом глазу соринку видят, а в своем бревна не замечают. Судебная система у нас очень сильно хромает, неудивительно, если посмотреть, кого туда понабрали. Но и в прокуратуре сидят не ангелы. Развал дел, сговоры с адвокатами – разве это не коррупция тоже? – задается вопросом он.

Юрист пояснил, что главный бич справедливого расследования коррупционного факта – некачественное обвинение. Порой судья не имеет права вынести обвинительный приговор, потому что следователь не озаботился подбором доказательной базы. Виной тому, как отметил Осмоналиев, либо «разгильдяи», либо «умники», которые спешат отчитаться, что передали дело в суд.

– Кроме того, в законодательство введен штраф, пропорциональный размеру взятки. Но если они хотят сажать, оставляли бы в качестве наказания только срок! Но и тут можно посмотреть: посадим мы этого коррупционера, будем кормить его и ухаживать за ним 10 лет, а так хоть его деньги пойдут в госбюджет, – считает Кайрат Медербекович.

Таким образом, он видит проблему равно как в судебной система, так и в прокуратуре. Ведь при действии принципа презумпции невиновности недобросовестно подобранные доказательства совершения преступления определенным лицом автоматически освобождают его от ответственности.

– На мой взгляд, Генпрокуратура провалила борьбу с коррупцией, сама в ней погрязла и давно нуждается в люстрации. Я – председатель экспертного совета, но меня не приглашают на совещания в прокуратуру, как и вчера. Зачем портить им отчетность перед Новым годом? – заключил Осмоналиев.

Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=43994&Itemid=83