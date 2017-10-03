ГП проверяет факты о нарушениях во время агитации. Уже есть результаты

Генеральной прокуратурой рассмотрены отдельные публикации, размещенные в интернет-ресурсах о нарушениях избирательного законодательства во время предвыборной агитации.

1. В Октябрьском районе г. Бишкек зафиксированы факты подкупа голосов.

26 сентября примерно в 23.00 в УВД Октябрьского района с заявлением обратился бишкекчанин Т. уулу Т., 1991 г.р., о том, что 25 сентября он пришел в штаб кандидата на должность президента КР Омурбека Бабанова, расположенный в 12-м микрорайоне города Бишкек для выражения своего предпочтения и желания проголосовать за данного кандидата.

Однако координаторы данного штаба Ч.Ж. и М.Д. предложили ему за получение определенных денежных средств помочь им организовать подкуп голосов других избирателей, на что Т. уулу Т. не согласился.

Одновременно он обратился с заявлением в УВД Октябрьского района и просил принять меры в отношении вышеуказанных лиц.

Вместе с этим была предоставлена видеозапись разговора с Ч.Ж. и М.Д., на котором видно, как лица азиатской национальности в возрасте 30-35 лет, находясь в неустановленном жилом помещении, объясняют порядок организации сбора и подкупа голосов избирателей по форме №2, которые в день выборов должны проголосовать за их кандидата на дополнительном избирательном участке, расположенном в микрорайоне Асанбай Октябрьского района г. Бишкек.

27 сентября УВД Октябрьского района заявление Т. уулу Т. вместе с собранными материалами передано в Октябрьский районный суд, которым возбуждено уголовное дело по ст. 140 ч.1 УК КР и рассмотрение дела назначено на 4 октября 2017 года.

Аналогичным образом 29 сентября в Октябрьский районный суд направлены материалы вместе с заявлением А.Б., 1968 г.р. о принятии мер в отношении агитатора кандидата на должность президента КР О. Бабанова Н.Ж., которая 27.09.2017 года предложила ей денежные средства в размере 1000 сомов за ее голос в день выборов в пользу кандидата и найти еще 10 человек, которые за эту же сумму должны проголосовать в пользу их кандидата.

Кроме этого, она представила видеозапись разговора с Н.Ж., на которой неустановленная женщина азиатской национальности разговаривает с другой женщиной и предлагает найти избирателей за соответствующее денежное вознаграждение.

При этом видеозапись вышеуказанного разговора размещена на интернет-странице в социальной сети "Фейсбук".

В настоящее время судом рассматриваются данные материалы.

2. Проверка фактов, озвученных в видеоролике о том, что студентом одного из вузов получены деньги за голос в пользу кандидата в президенты КР.

Проверка по фактам, озвученным в видеоролике под заголовком "Как выбрать президента и получить полторы тысячи сомов", размещенном на сайте www.currenttime.tv от 25 сентября показала, что в данном сюжете показан видеоролик с интервью со студентом 1 курса КГТУ имени И.Раззакова Б.Б., 1999 г.р., который сообщил на телекамеру о получении 500 сомов за поддержку на выборах кандидата в президенты КР Сооронбая Жээнбекова.

Так, согласно письменным пояснениям Б.Б., в период с 1 по 10 сентября текущего года к нему на территории университета в перерыве между занятиями подошел незнакомый парень и предложил "продать" свой голос за 1500 сомов в пользу кандидата в президенты КР С. Жээнбекова. На что он согласился, но побоялся спросить, кто эти люди, так как никого не знал. Незнакомый парень на месте вручил 500 сомов, взял его телефонный номер и ушел в неизвестном направлении.

Затем, 22 сентября на территории вышеуказанного вуза к нему подошли журналисты и предложили дать интервью по поводу фактов подкупа голосов на выборах президента страны, в ходе которого он и озвучил данный случай.

Вместе с тем сотрудникам милиции Первомайского района гражданин Б.Б. отказался писать письменное заявление о совершенном факте так же, как и отказался обращаться с письменным заявлением в судебные органы.

По результатам все собранные в ходе проверки материалы переданы в бишкекскую ТИК.

3. По сюжету на канале НТС от 26 сентября, в котором студентом Ошского государственного университета дано интервью об использовании админресурсов.

Проверка озвученных в видеосюжете на телеканале НТС в ходе проведенного флэш-моба в парке "Жетиген" г. Оша лицом, представившимся студентом ОшГУ Б.Акматовым, об использовании админресурса и притеснениях в отношении студентов данного вуза не нашел своего подтверждения.

Так, согласно официальным данным ОшГУ, предоставленным 27 сентября, Б.Акматов, 1994 г.р., окончил данный вуз два года назад и в настоящее время к данному учебному заведению какого-либо отношения не имеет.

При этом при сличении фотографии Б.Акматова с лицом, представившимся студентом ОшГУ с аналогичными данными, как Б.Акматов, какого-либо сходства не нашел.

Более того, с руководством ОшГУ и студенческим коллективом проведена разъяснительная беседа по случившемуся инциденту, а также о недопустимости воспрепятствования в реализации избирательных прав граждан.

В настоящее время органами внутренних дел г. Оша устанавливается личность гражданина, показанного на видеоролике по телеканалу НТС, для получения соответствующих пояснений.

4. По публикациям о незаконном сборе биометрических данных в г. Оше в штабе Жээнбекова, размещенным на сайтах 24.kg, knews.kg, kloop.kg.

В ходе проверки данного факта прокуратурой г. Оша установлено, что начальник отдела паспортно-визовой и регистрационной работы г. Оша Р.А. в нарушение установленного законодательством порядка передал для работы в здание территориального совета №3 "Сулайман-Тоо" г. Оша оборудование по сбору биометрических данных, которое было использовано непосредственно работниками территориального совета без участия должностных лиц отдела паспортно-визовой и регистрационной работы г. Оша.

Работниками прокуратуры осуществлен выезд на место, где было установлено, что по данному адресу расположено однокомнатное нежилое помещение площадью 15 кв. метров, где хранится полиграфическая продукция, в том числе различные буклеты, плакаты. При этом данный объект не является официальным штабом кандидата в президенты КР С. Жээнбекова.

В свою очередь председатель территориального совета №3 "Сулайман-Тоо" г. Оша М.Э. пояснил, что в связи с отсутствием на территории возглавляемого им территориального совета муниципальных помещений, после разрешения владельца дома № 392 на улице Курманжан Датки г.Оша в пустом помещении вышеуказанного дома осуществлялся сбор биометрических данных граждан. Фактически были собраны биометрические данные у 4 граждан – М.Т., Д.Т., Н.Ш. и М.К. При этом какая-либо агитация не проводилась.

Между тем сам начальник отдела Р.А., являясь ответственным за хранение оборудования, передал его неуполномоченному органу, т.е. главе территориального совета для осуществления сбора биометрических данных.

По результатам проверки на имя председателя Государственной регистрационной службы Д.Догоева прокуратурой города Оша 28 сентября внесено представление об устранении нарушений закона.

Вместе с тем руководитель отдела паспортно-визовой и регистрационной работы г. Оша Р.А. привлечен к дисциплинарной ответственности.

5. Органами прокуратуры республики также проведены проверки по вопросу подготовки и технического оснащения избирательных участков к выборам президента КР.

По результатам проведенных проверок внесено 9 представлений об устранении нарушений закона, 33 предписания о незамедлительном устранении нарушений закона, два предостережения о недопустимости нарушений закона на имя руководителей айыл окмоту и районных администраций.

Так, в соответствии со ст. 29 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" в помещении для голосования размещаются специально оборудованные кабины, оснащенные системой освещения и снабженные письменными принадлежностями, мониторы, иное необходимое оборудование и ящики для голосования.

При этом система освещения должна иметь альтернативный источник питания, фонари и свечи.

В помещении для голосования избирательная комиссия оборудует стенд, на котором размещаются информационные материалы о всех кандидатах, политических партиях, зарегистрировавших списки кандидатов. На стенде размещаются также образцы заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии зарегистрированных кандидатов, наименование политических партий.

Кроме того, помещение для голосования должно быть доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наличие пандусов и перил является одним из способов, обеспечивающих доступность помещения для голосования лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Однако проведенные проверки показали, что отдельные избирательные участки все еще не соответствуют требованиям статьи 29 конституционного закона.

Недостатки в организации и подготовке избирательных участков к выборам президента КР установлены в Петровском, Садовском и Ак-Суйском айыльном округах Чуйской области, Катта-Талдыкском, Мадынском и Папанском айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области, г. Талас Таласской области, в Кадамджайском, Лейлекском районах, г. Кызыл-Кие Баткенской области и т.д.

К примеру, на избирательных участках № 6107, № 6112, № 6114, № 6115 в г. Таласе отсутствуют принтер, монитор, стационарный телефон, альтернативным источником электроэнергии и другое.

На избирательных участках №7113, №7315, №7316 и №7314 Петровского айыл окмоту Московского района Чуйской области избирательные участки не оборудованы специальными приспособлениями (пандусами, перилами) для создания необходимых условий беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в помещение для голосования.

В свою очередь органами местного самоуправления все еще не приняты меры по устранению указанных недостатков.

Работа в данном направлении продолжается.

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