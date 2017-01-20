МВД: Распространенные сообщения в соцсетях о якобы задержании подозреваемого в мародерстве не соответствуют действительности

Бишкек, “Саясат.kg”. Распространенные сообщения в соцсетях и некоторых СМИ о якобы задержании подозреваемого в мародерстве не соответствуют действительности. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД КР.

В социальных сетях и некоторых СМИ распространяется информация с негативным окрасом о том, что якобы с “мародером” вообще вышла некрасивая история, за которую государство должно извиниться перед ним.

Сообщается, что арестованный мужчина это родной брат потерпевшего, у которого погибла семья под завалами, а выносил он в ведре документы и кое-какие подарки. В этой связи МВД официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности и является попыткой некоторых лиц ввести общественность в заблуждение.

В день авиакатастрофы сотрудниками ПСН МВД и ГУВД Чуйской области полностью было оцеплено место происшествия, обеспечивалась охрана общественного порядка. На территорию, где проводятся необходимые следственные действия, не пускают никого из посторонних людей. Были предприняты меры по недопущению мародерства и краж на месте происшествия, организовано круглосуточное дежурство. Это прямая обязанность органов внутренних дел.

В тот день сотрудниками был остановлен подозрительный мужчина с ведром, в котором находились различные вещи и документы.

В ходе допроса он пояснил, что ведро с вещами дал его брат и попросил отнести в машину. Подошедший брат и пояснил, что под завалами погибли две дочери его родственника. Как выяснилось, родственник оставил детей у соседки в связи с выездом на похороны отца в Нарынскую область. После разбирательств мужчина был отпущен на месте.

Также сообщаем, что на месте авиакатастрофы фактов мародерства зарегистрировано не было.

Четверо граждан добровольно собрали и сдали сотрудникам милиции товары народного потребления, выпавшие с борта самолета. Имеется факт попытки кражи, по которому проходит другой житель соседнего дачного кооператива, находящегося в относительной близости с местом крушения самолета, по данному факту ведется предварительное расследование.