“Титаник” наткнулся на “айсберг” или попытки “ата-мекеновцев” отвлечь внимание общественности от рейдерского захвата Баткена Шернияза объекта по ул. Скрябина

18 января 2017 года по инициативе депутата Жогорку Кенеша КР Каната Исаева принято постановление ЖК КР №1258-VI «О создании временной комиссии по изучению вопросов, касающихся фактов реализации земельного участка общей площадью 1,28 га, расположенного по адресу город Бишкек, улица Скрябина, 45-45А, имеющего отношение к М.Бакиеву, а также других объектов, ранее принадлежавших окружению К.Бакиева”.

В преддверии предстоящих президентских выборов в стране, понятны мотивы некоторых политиков, которые решили воспользоваться беспроигрышной козырной картой, обеспечивающей политические баллы – «бакиевская” тема.

Как всем известно, одними из первых декретов Временного правительства, руководившего страной в переходный период после революции 2010 года, были декреты о национализации имущества, принадлежащего семье Бакиевых.

В перечень имущества, подлежащего национализации, как имущество, принадлежащее “бакиевской” семье, земельный участок по улице Скрябина 45 А, не был включен. Для определения “бакиевского” имущества также создавались различные межведомственные комиссии, правоохранительные органы. Но земельный участок по улице Скрябина 45А не был включен в реестр “бакиевского” имущества ни одной из созданных комиссий. Видимо, имущество не было включено в реестр “бакиевского” имущества лишь по причине того, что таковым не являлось. Иначе чем объяснить, что различные межведомственные комиссии, работавшие автономно друг от друга, так и не нашли взаимосвязи между земельным участком и “бакиевской” семьей.

На заседании было много эмоциональных высказываний членов комиссии, напоминающих охоту на ведьм под названием “Бакиев”. Однако, так и не прозвучало главного...

11 мая 2007 года во исполнение Протокола заседания Совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» от 6 февраля 2007 года и Протокола заседания Правления ОАО «Кыргызтелекрм» от 6 февраля 2007 года между ОсОО «Сергек» (единственным учредителем которого являлось и является по настоящее время ОАО «Кыргызтелеком») и ОсОО «Global Advertising» («Глобал Эдвертайзенг») заключен договор купли-продажи нежилого помещения, зарегистрированный в Бишкекском Госрегистре 16 мая 2007 года №2007/63878.

По информации генерального директора OcOO “Global Advertising” (“Глобал Эдвертайзенг”) Ахматова М.Т. в конце 2007 года Максим Бакиев вызвал его к себе с требованием переоформления приглянувшегося ему недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Бишкек, ул.Скрябина, 45-45а, идентификационный код 1040100090233, на него.

В результате оказанного давления имущество было переоформлено на ОсОО «ЭлитДомСтрой», без выплаты собственнику каких-либо денежных средств согласно договора купли-продажи нежилого помещения от 28 декабря 2007 года.

Только после революции 2010 года, когда пал «бакиевский” режим, ОсОО «Global Advertising” (“Глобал Эдвертайзенг”) стало обращаться в различные государственные органы с заявлениями о восстановлении нарушенных имущественных прав ОсОО “Global Advertising” (“Глобал Эдвертайзенг”) собственника.

Поскольку никаких денежных средств ОсОО «Global Advertising» («Глобал Эдвертайзенг») не получило, 25 апреля 2011 года договор купли- продажи нежилого помещения от 28 декабря 2007 года был расторгнут согласно соглашения о добровольном расторжении договора купли-продажи нежилого помещения. Согласно пункта 2 Соглашения о добровольном расторжении договора купли-продажи нежилого помещения от 25 апреля 2011 года после расторжения договора ОсОО «Global Advertising» («Глобал Эдвертайзенг») в лице генерального директора Ахматова Марата Торалыевича вновь стало собственником нежилого помещения по адресу: г.Бишкек, ул.Скрябина, 45-45А.

После этого, ОсОО «Global Advertising» («Глобал Эдвертайзенг») стало обращаться в различные государственные органы с заявлениями о восстановлении нарушенных имущественных прав ОсОО «Global Advertising» («Глобал Эдвертайзенг») собственника. Но судьи, которые были поставлены М.Бакиевым, раз за разом отказывали в восстановлении прав компании.

И лишь в 2014 году решением и определением Межрайонного суда г.Бишкек были восстановлены нарушенные имущественные права ОсОО «Global Advertising» («Глобал Эдвертайзенг»), Данной компании было возвращено недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Бишкек, ул.Скрябина, 45-45а, идентификационный код 1040100090233.

Данные судебные акты были обжалованы прокуратурой города Бишкек в кассационном порядке.

Получается, что в случае отмены судебных актов, восстановивших права прежнего собственника имущества ОсОО «Global Advertising» («Глобал Эдвертайзенг»), данное имущество вновь перейдет к подконтрольной М.Бакиеву компании ОсОО «ЭлитДомСтрой».

В газете «Дело №» от 21 декабря 2016 года была опубликована статья “Богатые слуги бедного народа», в которой содержалась весьма интересная информация касательно К.Исаева.

Трудовую деятельность он начинал в фискальных органах. Затем возглавлял крестьянское хозяйство, работал в Минфине, потом в Чуйском управлении газового хозяйства. В 2008-2010 годах поработал мэром города Токмак, после апрельской революции 2010 года с должности мэра Токмака был освобожден, так как временное правительство записало его в “бакиевские кадры”.

Получается, что и по настоящее время депутат Исаев К. обслуживает “бакиевские» интересы, прикрываясь значком депутата ЖК КР и трибуной Парламента Кыргызстана.

Как указано в статье, ранее было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса “Коррупция”, речь идёт о злоупотреблениях чиновников города Токмака в период, когда там работал мэром К.Исаев. В частности - о приватизации и продаже старейшей городской библиотеки, находившейся в списке памятников культуры. В феврале 2015 года дело было прекращено. А возобновлено, насколько известно, в связи с недавним арестом прокурора Чуйской области Руслана Нурбекова. Генеральная прокуратура возобновила расследование уголовного дела, одним из фигурантов которого является Канатбек Исаев. Выяснилось, что при этом прокуроре из материалов “токмакского” уголовного дела пропало целых четыре тома.

Напрашивается вывод, что в прокуратуре у Исаева есть весьма влиятельные связи, раз материалы уголовного дела смогли пропасть из охраняемого объекта. Возможно, Канатбек Исаев, используя свои влиятельные связи в прокуратуре, повлиял на то, что прокуратура города Бишкек обжаловала решение и определение Межрайонного суда г.Бишкек, тем самым способствуя возврату имущества М.Бакиеву.

И, прикрываясь, якобы обеспокоенностью продажей имущества М.Бакиева, депутат К.Исаев напротив способствует незаконному возврату имущества компании, аффилированной с М.Бакиевым.

Не меньше вопросов вызывает то обстоятельство, что судьбой недвижимого имущества прокуратура г.Бишкек стала интересоваться лишь в 2016 году.

Напрашивается очевидный вопрос: а почему прокуратура до сих пор не интересовалась, в чьем владении и пользовании находится имущество?!

Ответ на этот вопрос позволит по-новому взглянуть на такую рьяную борьбу за так называемое “бакиевское” имущество и понять подоплеку происходящего.

После революции 2010 года данное имущество захватил Баткен Шернияз, родной брат небезызвестного Болота Шернияза, коллега депутата К.Исаева, возглавившего депутатскую комиссию по изучению отчуждения “бакиевского” имущества.

На указанном земельном участке организована большая автостоянка, расположены торговые павильоны. По самым скромным подсчетам ежемесячная прибыль Баткена Шернияза составляет от 20 000 до 30 000 долларов США, то есть от 240 000 до 360 000 долларов США в год. Начиная с 2010 года, прибыль составила более 2 000 000 долларов США.

Понятное дело, что никто не захочет терять отлаженный бизнес, на протяжении 7 лет приносящий стабильные огромные деньги.

Баткен Шернияз сразу же прибег к помощи своего соратника, депутата К.Исаева, который воспользовался депутатским мандатом и стал «продвигать» интересы бизнесмена Баткена Шернияза под самым благодатным поводом – «бакиевский» след. Депутат К. Исаев перенес проблему в политическую плоскость, тогда как на самом деле речь ведется о защите рейдерских интересов Баткена Шернияза, который получается защищает интересы ОсОО «ЭлитДомСтрой».

Также не преминул воспользоваться сложившейся ситуацией депутат от политической партии «Ата-Мекен» Алмамбек Шыкмаматов. Как указывалось выше, фактическим владельцем земельного участка, приносящего колоссальные доходы, является родной брат депутата ЖК, члена партии «Ата-Мекен» Шер-Нияз Садыка - Баткен Шернияз. Видимо, по просьбе своего однопартийца Шер-Нияз Садыка депутат А. Шыкмаматов и начинает «раскачивать» тему рейдерского захвата, якобы, «бакиевского» имущества.

Но более очевидной причиной «раскачивания» скандала вокруг, якобы, «бакиевского» имущества, со стороны А. Шыкмаматова является намеренный отвод внимания общественности от «мегакомовского» дела.

Всем известно о «тучах», которые сгустились вокруг депутата А. Шыкмаматова в связи с доведением до сведения общественности данных по документам с Белиза по «мегакомовскому» делу, которое действительно свидетельствует о причастности А. Шыкмаматова к решению «бакиевских» имущественных проблем.

Очевидно, что ему на руку «раскачать» скандал вокруг мифического «бакиевского» имущества, чтобы отвлечь общественность от своего скандала.

Органы прокуратуры на момент возбуждения уголовного дела по факту, якобы, незаконного отчуждения «бакиевского» имущества, намеренно вводят в заблуждение общественность и государственные структуры, ставя под сомнение определение и решение Межрайонного суда г.Бишкек от 25 июня 2014 года, тем самым создавая давление на судейский корпус для отмены этих судебных актов под любым надуманным предлогам и без каких- либо доказательств.

Однако, прокуратура забывает либо намеренно умалчивает о какой-то непонятной тенденции, которая начинается с 2011 года.

Определением Октябрьского районного суда г.Бишкек от 26 мая 2011 года арест на производственную базу и земельный участок по ул.Скрябина, 45-45А, наложенный постановлением прокуратуры Октябрьского района г.Бишкек от 03 июня 2010 года, был снят. При этом на заседании принимала участие помощник прокурора Октябрьского района г.Бишкек Джапарова А.А., однако борцами за государственное имущество почему-то данный арест не был обжалован, хотя прокуратура знала о его вынесении.

Вступившее в законную силу определение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 26 мая 2011 года было зарегистрировано в Бишкекском Госрегистре, на основании него снят арест с производственной базы и земельного участка по ул.Скрябина, 45-45А, наложенный постановлением прокуратуры Октябрьского района г.Бишкек от 03 июня 2010 года.

После того, как определение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 26 мая 2011 года было зарегистрировано в Бишкекском Госрегистре и на основании него снят арест с земельного участка по ул.Скрябина, 45-45А, начинается странная ситуация.

Вдруг прокуратура Октябрьского района г.Бишкек неожиданно вспоминает об определении Октябрьского районного суда г.Бишкек от 26 мая 2011 года и обжалует его в Бишкекский городской суд.

По данным Бишкекского Госрегистра, на регистрацию не поступало судебного акта Бишкекского городского суда, отменяющего действие определения Октябрьского районного суда г.Бишкек от 26 мая 2011 года.

Если следовать логике пресс-службы Генеральной прокуратуры КР, скорее всего в Бишкекском городском суде определение Октябрьского районного суда г.Бишкек от 26 мая 2011 года было отменено.

Но, сам судебный акт Бишкекского городского суда, отменяющий действие определения Октябрьского районного суда г.Бишкек от 26 мая 2011 года о снятии ареста с участка по ул.Скрябина, 45-45А, по настоящее время в Бишкекский Госрегистр на регистрацию не предоставлен.

Генеральная прокуратура КР недоумевает, что решение и определение Межрайонного суда г.Бишкек от 25 июня 2014 года поступили на регистрацию в Бишкекский Госрегистр, спустя 2,5 года после их вынесения. Однако, органами прокуратуры на протяжении практически 6 лет не сдан на регистрацию судебный акт, которым отменено снятие ареста с земельного участка по определению Октябрьского районного суда г.Бишкек от 26 мая 2011 года.

Эта ситуация до боли напоминает ситуацию по обжалованию решения и определения Межрайонного суда г.Бишкек от 25 июня 2014 года.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики сообщается, что на момент совершения сделки имелся еще один арест 2010 года, о котором таинственным образом знает только прокуратура на протяжении 6 лет и больше никто.

Также напрашивается вопрос: почему об этом аресте не упоминается в кассационном представлении прокуратуры города Бишкек на решение и определение Межрайонного суда г.Бишкек от 25 июня 2014 года.

Также почему только 16 февраля 2017 года об этом громогласно заявляет Генеральная прокуратура, при этом имея 6 лет на руках судебные акты, но не несут документы на регистрацию в Бишкекский Госрегистр. Так как из официального ответа Бишкекского Госрегистра явствует, что никаких арестов на момент регистрации права за ОсОО «Global Advertising» («Глобал Эдвертайзенг») не было.

Не будет удивлением, что, если завтра пресс-служба Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики предоставит общественности новые аресты от 2005, 2006, 2007, 2008 годов, о которых странным образом не будет знать ни один государственный орган, кроме самой прокуратуры.

Хотелось бы особо подчеркнуть: согласно статье 337-10 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики кассационная инстанция вправе приостановить исполнение судебных решений до разрешения кассационной жалобы или представления.

То есть, законодательством Кыргызской Республики предусмотрено приостановление лишь судебных решений, то есть судебных актов, которыми судебный спор разрешен по существу!

Законодательством даже не предусмотрено приостановления исполнения определений суда.

Таким образом, действие определения Межрайонного суда г.Бишкек от 25 июня 2014 года о снятии арестов с земельного участка по улице Скрябина, 45-45А, не приостановлено, по настоящее время имеет юридическую силу, поскольку обжаловано в порядке кассации, то есть как вступившее в законную силу.

Это же относится и к самому решению Межрайонного суда г.Бишкек от 25 июня 2014 года, которое по настоящее время не отменено, имеет юридическую силу.

По настоящее время судом даже не восстановлен срок на подачу кассационной жалобы, прокуратура не привлечена к участию в деле в качестве третьей стороны, но при этом от прокуратуры подаются заявление о приостановлении производства по делу, ходатайство о принятии мер обеспечения иска, которое вправе подавать лишь лица, являющиеся участниками судебного разбирательства. И суд, не определяя правового статуса прокуратуры города Бишкек, тем не менее принимает и рассматривает подаваемые от лица, не являющегося участником судебного разбирательства, документы.

По нашей информации, А.Шыкмаматов, будучи еще председателем Государственной регистрационной службы и Министром юстиции не упускал из виду и периодически интересовался, нет ли нападков на объект по Скрябина, при этом, защищая партийный «корпоративный» интерес, в том числе Баткена Шернияза.

Тогда еще партийный «корпоратив», державший под контролем через связи в Генеральной прокуратуре (Салянова А.) не только «Мегаком» и объект по ул.Скрябина, 45-45А, решили поровну поделить «мародерское имущество»: например по делу «Белизгейта» уже доказано, что партийные «тяжеловесы» получили дивиденды по «Мегакому», сын депутата Мадылбекова Т. - недвижимость по улице Киевской, а земельный участок по улице Скрябина членам «корпоратива» рангом поменьше, чтобы уже не обидеть других членов «корпоратива».

Вероятно, в самом ближайшем будущем общественность узнает и о другом «бакиевском» имуществе, осевшем в руках членов партийного «корпоратива»...

Если такой «умный» Шыкмаматов или «патриот» почему не поднял вопрос «Скрябина» когда был председателем ГРС???

А Каната Исаева наняли по пути, чтобы «самим» не светиться, когда объект начал уходить из-под контроля только 19 декабря 2016 года и пытались найти крайних.

Они - А.Шыкмаматов, Б.Шернияз, мастерски используя А.Саляновой, взращенные ею в бытность генеральным прокурором, оставшиеся в органах прокуратуры, защищали «Скрябина» вплоть до декабря 2016 года.

Да, может возникнуть вопрос: А.Салянова ушла два года назад, но ставленники остались на разных уровнях, и делают свои дела, вводя в заблуждение новое руководство Генпрокуратуры.

Ведь в органах прокуратуры работают не только выдвиженцы А.Саляновой, которая была Генеральным прокурором более четырех лет, но и кадры К.Байболова, А.Бекназарова и.т.д.

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