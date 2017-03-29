Мародерская рулетка раскручивается в обратную сторону

В самое ближайшее время на допрос в ГКНБ будут вызваны депутаты "Ата Мекена" прошлого созыва – Туратбек Мадылбеков и Болот Шер.

С опозданием как минимум в несколько лет пришла новость о том, что по подозрению в мародерстве задержан экс-депутат фракции "Ата Мекен" Райкан Тологонов. В ГКНБ заявили, что именно под его руководством действовала группа, которая вывозила все ценное из офисов и домов семьи Курманбека Бакиева в апрельские дни 2010 года, когда вершилась революция.



Райкан Тологонов был арестован накануне вечером, и суд уже дал санкцию на содержание его под стражей до окончания следствия.



"В результате проведенных в рамках уголовного дела активных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что грабежи офисов, жилых домов, в том числе принадлежавших семье Бакиевых и их приближенным, имевшие место в период с 7 по 10 апреля 2010 года в Бишкеке, были совершены группой лиц под непосредственным руководством бывшего депутата Жогорку Кенеша КР от партии "Ата Мекен" Райкана Тологонова", – говорится в официальном сообщении Государственного комитета национальной безопасности.



В ГКНБ также сообщили, что добыты материалы и показания свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в тех преступлениях. В данном контексте речь, скорее всего, идет об Абдулле Юсупове который вместе с Дастаном Оморовым и Азаматом Шергазиевым в революционные дни 2010-го по воле судьбы оказался рядом с атамекеновскими депутатами, и они, как дружинники, должны были помогать новой власти в наведении порядка. Все трое сейчас находятся за решеткой за различные проступки, и все много раз утверждали, что посадили их за то, что они слишком много знают. Достаточно вспомнить фильмы, которые неоднократно показывали по ТВ, где Абдулла Юсупов подробно описывал подробности наскоков на бакиевские объекты.



Юсупов, Оморов и Шергазиев неоднократно утверждали, что с 7 по 10 апреля действовали под началом Тологонова, Мадылбекова, Шера и Текебаева. Впоследствии еще в прошлом созыве парламента все они были депутатами фракции "Ата Мекен", одни получили мандаты, другие перешли на казенные харчи. Еще в 2011 году трио, оказавшееся за решеткой, написало обращение к депутатам парламента и спикеру, тогда еще Ахматбеку Келдибекову. Перевод этого документа с кыргызского языка до сих пор находится в свободном доступе в интернете.



Мы приведем лишь ту часть послания, которая касается мародерств и роли депутатов "Ата Мекена":



"7 апреля 2010 года во время революции, как мы говорим, сегодняшние новые власти народа О. Текебаев, Б. Шерниязов, Р. Тологонов, Т. Мадылбеков использовали нас. По их приказу мы захватили около тридцати особняков и офисов, которые принадлежали Бакиеву. Министр внутренних дел Болот Шерниязов сам участвовал в этом.



Нами управлял Райкан Тологонов, а Болот Шерниязов приказал, чтобы с нами пошли еще 20 вооруженных человек. В тех объектах были найдены секретные документы, оружие и сейфы. Все это мы сдали Райкану Тологонову и его сыну Мусе Тологонову. Муса Тологонов все захваченные документы, оружие и сейфы отправлял куда-то на автомашине "газель". Райкан Тологонов нам приказал, что в случае сопротивления, мы можем использовать оружие, стреляя в воздух: "Делайте всё, чтобы взять эти объекты". В офисе Марата Бакиева мы своим оружием воспользовались.



В лаборатории Максима Бакиева, занимавшимся золотом вместе с китайцами, находившейся на улице Горького, находились людьми, которые представились помощниками Болота Шерниязова. Они были в автомашине "Лексус-470" с государственным номером 1000 МVD.



В лаборатории нас задержали около двадцати вооруженных людей из СНБ. Но Райкан Тологонов сразу же позвонил Текебаеву, а тот Болоту Шерниязову, и люди из СНБ отпустили нас на месте. Нас отправили с Адылом Салиевичем и сказали, что "мы должны решить комиссионно, как поступить с найденным золотом, а затем cдать его в государственные органы". Еще хотим отметить, что с этих объектов, которые были нами взяты, они угнали несколько автомашин.



Три дня – с 7 по 10 апреля – мы были с ними и делали всё, что они приказывали. Взятые нами объекты принадлежали Ж.С. Бакиеву, А.С. Бакиеву, М.С. Бакиеву, Файзулле Рахмонову и Искендеру Бакиеву". (Стилистика сохранена в оригинале).



Это заявление Юсупова, Оморова и Шергазиева, адресованное парламентариям, датировано декабрем 2011 года. Писали они и в Генеральную прокуратуру и даже принимали участие в следственных действиях. Результат был обескураживающий – уголовное дело по мародерствам закрыли. Однако тут нужно принимать в расчет то, что в тот период надзорное ведомство возглавляла Аида Салянова, нынешний депутат "Ата Мекена".



В качестве небольших штрихов к общей картине можно, вспомнить конфликт между Текебаевым и Абдрахмановым. Кстати, первым публично назвал лидера "Ата Мекена" мародером, как раз его бывший друг и коллега по фракции. Вспоминая времена перед второй революцией и тех, кто подозревается в мародерстве, Омурбек Абдрахманов неоднократно рассказывал журналистам разных изданий: "Если на то пошло, у них не было денег даже на обед. Я им всегда покупал еду".



После апреля 2010 года Текебаев, Мадылбеков и Тологонов сказочно разбогатели. Они пересели на джипы стоимостью в десятки тысяч долларов, приобрели особняки и больше никогда и ни в чем себе не отказывали.



Теперь дело о мародерстве весны 2010 года расследуется заново. Как сообщили в ГКНБ, возбуждено оно по статьям 167 "Грабеж", 174 "Умышленное уничтожение и повреждение имущества", 168 "Разбой", 172 "Самовольное занятие или захват жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений", 208 "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней", 245 "Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ" Уголовного кодекса Кыргызстана.



По данным нашего источника, вероятно, в самое ближайшее время на допрос в ГКНБ будут вызваны депутаты "Ата Мекена" прошлого созыва – Туратбек Мадылбеков и Болот Шер. Мародерская рулетка начала раскручиваться в обратную сторону.

Кирилл Степанюк

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