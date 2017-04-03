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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 3 22 студента КГЮА получили гранты на бесплатное обучение Бишкек, “Саясат.kg”. Студентам КГЮА вручили гранты на оплату контракта. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МОН КР. 22 студента Кыргызской Государственной юридической академии, изучающие исламское право, получили гранты на оплату контракта. Гранты на оплату 50% студентам международно-правового факультета, обучающимся по направлению “Исламское право”, были выданы Общественным фондом “Центр развития Ала-Тоо”. И.о. ректора КГЮА Арстанбек Мамбеткулов отметил важность поддержки талантливых студентов и инвестиций в образование. Президент ОФ “Центр развития Ала-Тоо” Мухаммад Али Абдулькарим отметил, что его организация помогает стабильному развитию качественного образования. Статьи по теме: Добавить комментарий