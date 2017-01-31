В Кыргызстане серьезно озабочены игрой “Тихий дон” как угроза для детей и подростков

МОН КР поручило районам провести родительские собрания на предмет родительского контроля за сайтами, которые посещают школьники
Бишкек, “Саясат.kg”. Министерство образования и науки КР обратилось в правоохранительные органы страны с информацией об игре «Тихий дом», которая появилась в социальных сетях и представляет серьезную угрозу для детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки КР.
Ведомство поручило районным и городским управлениям усилить внешкольную работу с учащимися и их родителями.
В частности, провести родительские собрания на предмет родительского контроля за сайтами, которые посещают школьники, а также их времяпрепровождением в социальных сетях. Следует провести профилактическую работу в отношении сетевых и компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью ребенка.
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