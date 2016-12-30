В Кыргызстане растет интерес к рабочим профессиям

Наиболее популярными у учащихся стали строительные специальности
Бишкек, “Саясат.kg”. В Кыргызстане 15 329 человек обучается в сфере начального профессионального образования. Об этом сегодня говорилось на коллегии Министерства образования и науки, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметил Таалайбек Чолпонкулов, директор Агентства начального и среднего профессионального образования, в республике функционирует 100 лицеев и училищ, которые предоставляют более 80 профессий и специальностей.
“В последнее время растет интерес к рабочим профессиям. В этом году в некоторых учреждениях был конкурс по 5-6 человек на место”, - отметил он.
Наиболее популярными у учащихся стали строительные специальности (23%). Далее идут – легкая промышленность (18%), сельское хозяйство (16%) и пищевая промышленность (15%).
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