Исключение для Бишкека. Столичные школы вернутся с каникул 9 января

Каждый район корректирует учебные часы. Где-то карантин был 3 дня, где то 5-7, поэтому везде длительность каникул разная
Зимние каникулы в школах Кыргызстана будут длиться 12 дней. Бишкек станет исключением. По информации столичного управления образования, зимние каникулы в школах Бишкека продлятся с 30 декабря по 6 января включительно, с учетом карантина по заболеваемости ОРВИ и гриппом считать первым днем учебных занятий – 9 января 2017 года.
Указано, что районные (городские) отделы образования устанавливают сроки проведения занятий в те дни, когда школы были закрыты на карантин, по согласованию с Министерством образования и науки КР.
Напомним, что по республике, согласно базисному учебному плану на 2016-2017 учебный год, продолжительность зимних каникул составляет 12 дней - с 30 декабря 2016 года по 10 января 2017 года.
Указано, что районные (городские) отделы образования устанавливают сроки проведения занятий в те дни, когда школы были закрыты на карантин, по согласованию с Министерством образования и науки КР.
"Каждый район корректирует учебные часы. Где-то карантин был 3 дня, где то 5-7, поэтому везде длительность каникул разная. К тому же карантин, в основном, был в столичных школах", - пояснили в пресс-службе ведомства.
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