МОН КР: В 2017 году выросли достижения школьников по чтению, математике и естественным наукам

Бишкек, “Саясат.kg”. Исследование “Национальное оценивание образовательных достижений учащихся. 8 класс” (НООДУ) показало рост достижений учащихся по чтению и пониманию текста, математике и естественным наукам.

Исследование проведено в 2017 году Центром оценки в образовании и методов обучения в сотрудничестве с Национальным центром тестирования и Центром социальной интеграции в рамках проекта Европейского Союза по заказу Министерства образования и науки КР.

НООДУ 8 класса 2017 года проведено вслед за исследованием 2009 года для определения тенденций развития образования в Кыргызской Республике. Цель НООДУ - получить объективное и научно-обоснованное представление о том, что знают и умеют делать учащиеся в соответствии с действующим в стране стандартом образования.

“Результаты исследования призваны помочь определить сильные и слабые стороны современного школьного образования, выявить его первостепенные нужды, увидеть изменения, произошедшие со времени предыдущей фазы оценивания. Подобные исследования используются во всех странах мира в качестве инструмента для принятия решений в области образования, для приложения обоснованных, и организованных усилий по улучшению школьной образовательной системы, а также для стратегического планирования в данной области”, - отметила Инна Валькова, директор Центра оценки в образовании и методов обучения.

Для оценивания были определены 3 предметные области: чтение и понимание текста, математика и естественные науки (биология, химия, физика и физическая география).

Наиболее заметная позитивная динамика результатов относительно предыдущих циклов исследования отмечается по чтению и пониманию текста. Здесь на 15.3% снизился процент отстающих и заметно, на 11.8%, вырос процент успешных учащихся. Можно предположить, что улучшение навыков чтения и понимания текста оказало положительное воздействие на освоение учащимися других предметов школьного цикла.

В естественных науках существенно уменьшился процент учащихся, не достигающих базового уровня, однако, этот процент все еще остается достаточно высоким.

Уровень ниже базового означает, что ученик не имеет знаний и умений, достаточных для самостоятельного обучения и для успешной жизни в обществе. Базовый уровень показывает, что ученик имеет основные знания и умения. Уровень выше базового – ученик активно использует приобретенные знания для решения задач реальной жизни. Высокий уровень - умеет анализировать, может выходить за рамки готовой информации, выражать свои мысли, четко аргументировать.

По математике во всех областях, кроме Иссык-Кульской, где сохраняются показатели на уровне 2009 года, отмечено снижение процента учащихся, которые не достигли базового уровня. Приятной неожиданностью стал заметный рост результатов учащихся г. Ош. В 2009 году в г. Ош были получены одни из самых низких результатов по математике, в 2017 году это второй результат после Бишкека по всем уровням достижений.

В региональном разрезе во всех трех предметных областях лидирует Бишкек, наиболее низкие результаты показали Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области.

Исследование показало, что существует тенденция уменьшения разрыва в достижениях между городскими и сельскими учащимися. Наиболее интенсивные достижения происходят в школах областных центров и малых городов.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в школах больше внимания стали уделять качеству образования, самостоятельной работе учащихся и заданиям, требующих размышлений.