Взятка за должность директора школы доходит до $30 тыс.

Депутат Рыскелди Момбеков (СДПК) в ходе заседания комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявил, что взятки за должность директора школ доходит до 30 тыс.
По словам депутата ЖК Р.Момбекова, депутаты и президент Кыргызстана избираются на определенный срок и лишь директора школ остаются по 30 лет на своих местах.
«Вот где коррупция! Чтобы ребенка отдать в садик или в школу обязательно надо дать на руки определенную сумму, иначе ребенка не возьмут, об этом все знают», — сказал он.
Также депутат Алмаз Токторов (СДПК) высказал мнение, что все директора школ – состоятельные люди.
«Не знаю, как обстоят дела в регионах и на окраинах, но вот в центре, все директора крутых школ состоятельные люди», — сказал он.
Источник - Knews
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