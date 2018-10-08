Налоговик вымогал 200 тысяч сомов. Его задержали с поличным

Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСБЭП.
По ее данным, в ГСБЭП обратился предприниматель из Джалал-Абадской области. Он пожаловался, что сотрудник Управления Налоговой службы по области под угрозой наложения штрафа вымогает у него 200 тысяч сомов за положительное решение вопроса и предлагает дальнейшее покровительство (крышевание).
По собранным материалам ГСБЭП Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 313 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса.
Старшего инспектора отдела налоговых проверок УГНС по Джалал-Абаду с поличным задержали при получении части взятки — 80 тысяч сомов. Первомайским районным судом Бишкека ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1. Ведется следствие.
«Сейчас ГСБЭП проводит оперативно-разыскные мероприятия для защиты бизнеса от незаконных проверок и вымогательства должностными лицами государственных контролирующих органов на всей территории Кыргызстана», — прокомментировали в ГСБЭП.
24.kg
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