В Кыргызстане раскрыта схема получения взятки госслужащими от субъектов предпринимательства



Оперативниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД, совместно с Военной прокуратурой, при поддержке СОБР УВД Ошской области на территории Баткенской области проведены масштабные оперативно-розыскные мероприятия по изобличению и задержанию участников коррупционной схемы.



Ряд должностных лиц государственных служб, в том числе Государственной таможенной службы, Государственной пограничной службы, Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности задержаны с поличным при получении крупной суммы взятки от предпринимателей.



Выявлена отработанная схема вымогательства и получения взяток госслужащими от субъектов предпринимательства



Сотрудниками отдела по пресечению легализации преступных доходов 3-го Управления СКМ МВД и МРУ МВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, была выявлена и пресечена коррупционная схема по фактам вымогательства и получения взятки.



В результате оперативно-следственных мероприятий было установлено, что должностные лица ГТС, ГПС, ГИВФБ злоупотребляя своими служебными положениями, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, создали устойчивую преступную схему по вымогательству и получению взятки у граждан Кыргызстана за беспрепятственный пропуск автомашин с грузом, следовавших из Узбекистана. Имелись жалобы и заявления от предпринимателей с просьбой принять соответствующие меры в отношении должностных лиц, которые периодически вымогают и получают денежные средства за пропуск грузовых автомашин.



На основании собранных СКМ МВД материалов по данным фактам Военной прокуратурой КР было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ст.313 ч.2 (Вымогательство взятки), 313-1 ч.3 (Получение взятки), 304 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса.



В рамках расследуемого уголовного дела на территории Баткенской области сотрудниками 3-го управления СКМ МВД и Военной прокуратуры КР проведено масштабные оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых

лиц.



29 сентября 2018 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий, с поличным при получении требуемых в качестве взятки денежных средств задержаны:



- старший инспектор таможенного оформления МТО «Кызыл-Кия» Баткенской таможни Ж.Э, при получении денежных средств в качестве взятки в сумме 1200 долларов США;



- инспектор контрольно-пропускного пункта «Кызыл-Кыя-автожол» Государственной пограничной службы Д.М. при получении в качестве взятки денежных средств в размере 2000 сом.



- главный специалист Баткенского областного управления по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Т.А., при получении денежных средств в сумме 1000 сом в качестве взятки;



Кроме этого, при проведении обысковых мероприятий в помещениях и служебных кабинетах Государственной таможенной службы при ПКР под сейфом обнаружены денежные средства на общую сумму 4000 долларов США, 4000 сомов.



При производстве обыска в служебном кабинете старшего инспектора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности под рабочим столом обнаружены денежные средства в сумме 11000 сомов. При производстве обыска в служебных помещениях Государственной пограничной службы в металлическом сейфе обнаружены денежные средства в сумме 28000 сомов.



Все указанные денежные средства были изъяты, опечатаны и приобщены к материалам уголовного дела, для дальнейшего установления происхождения указанных денежных средств.



30 сентября 2018 года Военной прокуратурой в порядке ст.94 УПК КР все вышеперечисленные должностные лица задержаны и водворены в ИВС УВД г.Ош.



В настоящее время в рамках уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников 3-го Управления (УБОП) СКМ МВД КР и Военной прокуратуры.

Проводится дальнейшее расследование.