В 40 раз больше суммы взятки отдаст сотрудник ГСИН государству

Свердловский районный суд г. Бишкека признал виновным бывшего сотрудника Управления внутренней безопасности ГСИН Б.К. в совершении преступления, предусмотренного статьей 313 ("Вымогательство взятки") УК КР. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере сорокакратной суммы взятки. То есть он заплатит штраф в 40 раз больше суммы, которую он вымогал.

Также бывший сотрудник ГСИН Н.С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 313-2 ("Посредничество во взяточничестве") УК КР. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере двухсот расчетных показателей с лишением права занимать государственные должности сроком на один год.

Ранее в отношении этих сотрудников ГСИН прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства взятки. Было установлено, что они вымогали у работника учреждения ГСИН 500 долларов за положительное решение вопроса по выявленным ими нарушениям. Нарушения были обнаружены при проверке деятельности одной из колоний-поселений республики.

URL: http://www.vb.kg/355454