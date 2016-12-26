Пожизненно лишенным свободы создадут облегченные условия

В ГСИН совместно с представителями миссии Международного Комитета Красного Креста провели семинар, на котором рассмотрели вопросы по созданию в учреждении особого режима ИК-19 облегченных условий для осужденных к пожизненному лишению свободы.

Открывая семинар, председатель ГСИН Таалайбек Жапаров подчеркнул, что создание участка с облегченным режимом не требует отлагательства. Также было отмечено, что эту категорию осуждённых необходимо занять работой, чтобы они могли оказывать поддержку своим семьям. Глава ведомства поблагодарил миссию МККК, что они в условиях дефицита республиканского бюджета нашли средства для помощи ГСИН.

Советник по пенитенциарной системе МККК Зоя Мая Хасия сказала, что их миссия регулярно оказывает поддержку, вкладывая средства в создание для заключенных условий, отвечающих современным стандартам.

Начальник учреждения №19 Нурдин Турдубеков выступил с презентацией об ИК-19, рассказав о проделанной работе по строительству участка для содержания ПЛС, переводимых на облегченный режим. На этом участке можно будет разместить до 120 человек. Турдубеков отметил, что на облегченный режим могут переводиться осужденные, отбывшие в заключении 20 лет.



На семинаре всесторонне были рассмотрены вопросы по созданию облегченного режима в ИК-19. Сотрудники МККК рассказали о проведенных проектных и строительных работах. Участникам представили анализ по ситуации с численностью и категориями осужденных, которые будут перемещены в отдел облегченных условий. Со стороны Главного оперативного управления были озвучены проблемы по вопросам режима и безопасности в новом подразделении. Управление по кадровой работе предоставило информацию о потребности сотрудников, необходимых для создания облегченных условий. Также были обсуждены вопросы материально-технического и финансового обеспечения.

После обсуждения всех презентаций, участники семинара выработали рекомендации по скорейшему открытию участка облегчённых условий в учреждении №19.

Пресс-служба ГСИН

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