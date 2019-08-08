Атамбаеву и его сторонникам абсолютно всё равно, что будет с народом, страной и дальнейшим развитием - эксперт

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, провел заседание Совета безопасности КР, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства отметил, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Как заявил политический обозреватель, профессор МГУ, эксперт по странам Центральной Азии Евгений Донченко, «оценку, которую дал президент КР действиям, которые привели к человеческим жертвам, абсолютна логична. Существует Конституция, существует Закон, который был нарушен, причём в крайнем его проявлении. Бывший президент Алмазабек Атамбаев видимо решил идти до конца, что называется, играет ва-банк. Но дело в том, что подобное обстоятельство уже бросило тень на него как на политическую фигуру в международном масштабе. Я хочу вам сказать, что иностранная пресса уже неоднозначна в своих оценках произошедшего. И эти события практически уничтожили политический имидж бывшего президента. Добиться того, чтобы снова совершить переворот? А дальше что? К сожалению, окружение бывшего президента Атамбаева напоминает мне радикально настроенных людей, которые не думают о последствиях. Последствия же могут быть самыми разными. В частности, блокировка всех ныне достигнутых соглашений и договорённостей, которые были добыты президентом страны Сооронбаем Жээнбековым с таким трудом. Если так произойдёт, то ни о каком развитии Кыргызстана в ближайшие несколько лет не может быть и речи. Практика не раз показывала то, что подобные государственные потрясения отбрасывают страну далеко назад. Поэтому могу сделать вывод, что Атамабаеву и его сторонникам абсолютно всё равно, что будет с народом, страной, и дальнейшим развитием. Вот что критично».

Жээнбеков отметил, что Кыргызстан является правовым государством. Долг государства — обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

«Тут важна жёсткая реакция и ответ на подобные действия. События прошедшей ночи показали то, что сторонники бывшего президента Атамбаева настроены решительно и агрессивно. Президент Жээнбеков должен немедленно отреагировать. Это как раз и есть проверка его дееспособности. Именно в критический момент лидер страны должен приложить максимум возможностей, чтобы не допустить произвола, смуты, тем более государственного переворота. Сейчас должны быть переведены на усиленный режим несения службы все силовые структуры страны. Именно ближайшие дни будут показательны и в какой-то степени иметь решающее значение. В каком смысле? В том, что способна ли ныне действующая власть выстоять, защитить свой народ и предотвратить деструктивные действия со стороны Атамбаева и его сторонников», - подчёркивает эксперт.

Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры.

«Тут вот ещё в чём суть, как оперативно и эффективно смогут отреагировать соответствующие лица, занимающие высшие посты в силовых структурах. От них решительность мер не менее важна, чем президентский посыл. Так что в ближайшие часы, дни для Кыргызстана и его власти наступает переломный момент. Главное – подавить всяческое деструктивное давление, отстоять мир в республики и наказать виновных за все эти деяния», - отмечает Донченко.



Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, Генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации.

По итогам заседания было принято соответствующее решение.

Источник - "Кабар"