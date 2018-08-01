Какие ошибки допустил Азиз Суракматов во время экзамена по кыргызскому языку? (фото)

Кандидат в мэры Бишкека 5 раз грубо ошибся в письменном изложении
Единственный кандидат в мэры столицы Азиз Суракматов сдал экзамен на знание государственного языка. Во время тестирования Суракматов написал изложение своей предвыборной программы на кыргызском языке и допустил 5 грубых ошибок.
Фотографии изложения были опубликованы на информационным сайте Super.kg.
1. «транспорт маселе боюнча». При этом правильно - «транспорт маселеси боюнча»;
2. «46 миң бак-дарактарды жана 15 миң бадалдарды орургуруш аракет кылабыз». Правильно - «46 миң бак-дарак жана 15 миң бадал отургузууга аракет кылабыз»;
3.«шардын» вместо «шаардын»;
4.«ал системалар коопзус алып келет», когда правильно - «ал системалар коопсуздук алып келет»;
5.«Бишкек шаардын эскиз таштан полигонду жаап, жаңы эль аралы жакшы жаңы таштан полигон ачуу». Правильно - «Бишкек шаарынын эски таштанды полигонун жаап, жаңы эл аралык жакшы, жаңы таштан полигон ачуу».
Напомним, коалиция большинства в Бишкекском городском кенеше единогласно выбрала своим кандидатом Азиза Суракматова. Выборы градоначальника назначены на 8 августа.
Зулайка Эркимбаева
Источник: https://vesti.kg/politika/item/53729-kakie-oshibki-dopustil-aziz-surakmatov-vo-vremya-ekzamena-po-kyrgyzskomu-yazyku-foto.html
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!