Какие ошибки допустил Азиз Суракматов во время экзамена по кыргызскому языку? (фото)

Кандидат в мэры Бишкека 5 раз грубо ошибся в письменном изложении

Единственный кандидат в мэры столицы Азиз Суракматов сдал экзамен на знание государственного языка. Во время тестирования Суракматов написал изложение своей предвыборной программы на кыргызском языке и допустил 5 грубых ошибок.



Фотографии изложения были опубликованы на информационным сайте Super.kg.





1. «транспорт маселе боюнча». При этом правильно - «транспорт маселеси боюнча»;



2. «46 миң бак-дарактарды жана 15 миң бадалдарды орургуруш аракет кылабыз». Правильно - «46 миң бак-дарак жана 15 миң бадал отургузууга аракет кылабыз»;



3.«шардын» вместо «шаардын»;



4.«ал системалар коопзус алып келет», когда правильно - «ал системалар коопсуздук алып келет»;



5.«Бишкек шаардын эскиз таштан полигонду жаап, жаңы эль аралы жакшы жаңы таштан полигон ачуу». Правильно - «Бишкек шаарынын эски таштанды полигонун жаап, жаңы эл аралык жакшы, жаңы таштан полигон ачуу».



Напомним, коалиция большинства в Бишкекском городском кенеше единогласно выбрала своим кандидатом Азиза Суракматова. Выборы градоначальника назначены на 8 августа.

Зулайка Эркимбаева

Источник: https://vesti.kg/politika/item/53729-kakie-oshibki-dopustil-aziz-surakmatov-vo-vremya-ekzamena-po-kyrgyzskomu-yazyku-foto.html