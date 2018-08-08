На правительство и Комиссию по госязыку подали в суд из-за Суракматова

Поводом обращения послужили результаты экзаменационной работы кандидата в мэры по государственному языку
Журналист Канышай Мамыркулова подала иск на правительство Кыргызстана, Комиссию по государственному языку, Кыргызтест и Бишкекскую ТИК в Первомайский районный суд. Об этом Vesti.kg заявила она сама.
По словам журналистки, поводом для обращения в суд послужили результаты Азиза Суракматова на экзамене по государственному языку, который он сдавал незадолго до выборов..
- Мы все стали свидетелями того, как Азиз Суракматов сдавал этот экзамен, - сказала она. - И несмотря на грубые ошибки комиссия поставила ему удовлетворительную оценку. Мы намерены показать через этот судебный процесс, что комиссия по госязыку работает незаконно.
Напомним, 31 июля кандидат в мэры столицы Азиз Суракматов сдал экзамен по государственному языку. Во время тестирования Суракматов написал изложение своей предвыборной программы на кыргызском языке, где допустил 5 грубых ошибок. По итогам экзамена комиссия заключила, что Азиз Суракматов владеет кыргызским языком.
Сегодня Азиза Суракматова избрали мэром Бишкека большинством голосов депутатов горкенеша.
Бакыт Стамов
Шамиль Жалилов
Vesti.kg
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