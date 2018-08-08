           
Подробности
Общество
Просмотров: 4

На правительство и Комиссию по госязыку подали в суд из-за Суракматова

Поводом обращения послужили результаты экзаменационной работы кандидата в мэры по государственному языку 

 

Журналист Канышай Мамыркулова подала иск на правительство Кыргызстана, Комиссию по государственному языку, Кыргызтест и Бишкекскую ТИК в Первомайский районный суд. Об этом Vesti.kg заявила она сама.

 

По словам журналистки, поводом для обращения в суд послужили результаты Азиза Суракматова на экзамене по государственному языку, который он сдавал незадолго до выборов..

 

- Мы все стали свидетелями того, как Азиз Суракматов сдавал этот экзамен, - сказала она. - И несмотря на грубые ошибки комиссия поставила ему удовлетворительную оценку. Мы намерены показать через этот судебный процесс, что комиссия по госязыку работает незаконно.

 

Напомним, 31 июля кандидат в мэры столицы Азиз Суракматов сдал экзамен по государственному языку. Во время тестирования Суракматов написал изложение своей предвыборной программы на кыргызском языке, где допустил 5 грубых ошибок. По итогам экзамена комиссия заключила, что Азиз Суракматов владеет кыргызским языком.

 

Сегодня Азиза Суракматова избрали мэром Бишкека большинством голосов депутатов горкенеша.

 

Бакыт Стамов
Шамиль Жалилов
Vesti.kg

           
Темы:

Статьи по теме:

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить