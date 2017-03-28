Аскар Акаев открыл собственный сайт

Создатель портала поведал, что данный ресурс содержит ссылки на реальные страницы свергнутого президента в соцсетях
У первого президента Кыргызской Республики и академика с недавних пор работает официальный сайт. Об этом сообщает создатель сайта Опузбекова Гульназ.
Несколько месяцев назад был создан официальный сайт первого Президента КР и академика Аскара Акаева. На сайте есть возможность не только ознакомиться с книгами, статьями и другими научными трудами Акаева, но и загрузить их. Кроме того, вы можете увидеть фотографии академика в разные периоды его деятельности.
"Некоторые недобросовестные СМИ публикуют информацию о якобы состоявшихся беседах с Аскаром Акаевым, есть и те, кто даже открыли страницы в социальных сетях. В данном ресурсе будут собраны все выступления, интервью и научные труды Аскара Акаевича. Кроме того, на сайте есть ссылки на реальные страницы в социальных сетях», – отметила создатель сайта.
Виктория Цой
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=45383&Itemid=80
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