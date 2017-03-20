Акаев: я бы хотел вернуться навсегда и быть похороненным на родной земле

В 13-ю годовщину трагических аксыйских событий и за неделю до 10-й годовщины "тюльпановой" революции корреспондент Sputnik обратился к первому президенту Кыргызстана Аскару Акаеву, возглавлявшему в то время страну.

- Считаете ли вы, что события в небольшом Аксы стали отправной точкой для решения народом своих проблем с помощью митингов? И как, на ваш взгляд, эти события повлияли на дальнейший ход новейшей истории Кыргызстана?

- Я ничего не могу комментировать. Не хотелось бы вспоминать это. Я не знаю, как это повлияло, я 10 лет уже не был на родине.

- Аскар Акаевич, в Кыргызстане периодически возникают слухи о вашем приезде, о том, что вы возвращаетесь на родину.

- Почему нет? Я считаю, это законный вопрос. Я кыргыз плотью и кровью. Мои родители и предки были кыргызскими ханами. Почему я не имею права вернуться на свою родину? Конечно, я когда-нибудь вернусь. Пока революционная власть меня не впускает. Я бы хотел вернуться навсегда и быть похороненным на родной земле. Я кыргыз все-таки!

- Через три года после событий в Аксы произошли события, которые позже были названы "тюльпановой" революцией. Оглядываясь на 10 лет назад, скажите, могли бы вы тогда что-то изменить?

- Ничего невозможно было изменить. Разве кто-то смог помешать тому, что сделали США на Украине? Через революции уничтожили процветающую братскую Украину. Кто мог что-либо сделать с США? Никто не мог! Никто не мог помочь и маленькому Кыргызстану. Когда Америка берется за такой проект, кто может помешать? Штаты точно так же серьезно занимались этим проектом. Это был первый проект в Центральной Азии, они не могли допустить никакого промаха. Мне никто не мог помочь, даже если бы захотели. Нет такой страны. Будьте бдительны! Третья революция в Кыргызстане может быть точно такой же, как на Украине. Сегодня, вступив в ЕАЭС, Кыргызстан возлагает всю надежду на Россию, надеясь как раз на защиту, безопасность и развитие.

- Как вы считаете, вступление Кыргызстана в ЕАЭС — это правильный шаг? В стране неоднозначно относятся к присоединению к ЕАЭС. Многие считают, что это усугубит экономическую ситуацию и усилит социальную напряженность.

- Это абсолютно правильный шаг, потому что кыргызам больше некуда вступать, нет других союзов, в которые Кыргызстан мог бы вступить с пользой для развития. Поэтому, я считаю, это бесспорно правильный шаг.

- Почему вы считаете, что проамериканский путь для Кыргызстана не подходит?

- В историческом плане ни в коем случае нельзя ставить параллель между Россией и США. Американцы — это то же самое, что и марсиане для кыргызов. Я считаю, что от них пользы, как от далекой звезды, которая светит, но не греет. И в любой момент может нанести вред.

© Sputnik / Сергей Пятаков