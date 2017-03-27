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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 8 Аскар и Бермет Акаевы издали книгу о будущем Кыргызстана Об этом сообщили на официальном сайте первого президента Кыргызстана.

Аскар и Бермет Акаевы издали книгу «Стратегия опережающего развития для Кыргызстана».

«Каково видение лучшего будущего Кыргызстана в 2030-е годы? Какая стратегия необходима для достижения этого будущего? Возможно ли сформировать в Кыргызстане информационное общество, способное реализовать стратегию опережающего инновационного развития страны? Сможет ли Кыргызстан стать экологически чистой страной с энергетикой, основанной исключительно на возобновляемых источниках энергии? Сможет ли Кыргызстан создать высокодоходную экономику, основанную на интернет-индустрии, и выгодно встроить ее в Шелковый путь XXI века?» — эти и другие вопросы авторы задают лидерам поколения 2020-х, сами ищут ответы и излагают свое видение, говорится на сайте.

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