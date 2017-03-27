Аскар и Бермет Акаевы издали книгу о будущем Кыргызстана

Об этом сообщили на официальном сайте первого президента Кыргызстана.
Аскар и Бермет Акаевы издали книгу «Стратегия опережающего развития для Кыргызстана».
«Каково видение лучшего будущего Кыргызстана в 2030-е годы? Какая стратегия необходима для достижения этого будущего? Возможно ли сформировать в Кыргызстане информационное общество, способное реализовать стратегию опережающего инновационного развития страны? Сможет ли Кыргызстан стать экологически чистой страной с энергетикой, основанной исключительно на возобновляемых источниках энергии? Сможет ли Кыргызстан создать высокодоходную экономику, основанную на интернет-индустрии, и выгодно встроить ее в Шелковый путь XXI века?» — эти и другие вопросы авторы задают лидерам поколения 2020-х, сами ищут ответы и излагают свое видение, говорится на сайте.
http://24.kg/obschestvo/47962/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!