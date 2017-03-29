Аскар и Бермет Акаевы. Ни стыда, ни совести

Так что теорию Аскара и Бермет Акаевых о том, как должен развиваться Кыргызстан в 2030-е годы, они могут оставить при себе.



Первый беглый экс-президент КР Аскар Акаев и его дочь Бермет написали книгу о том, как, по их мнению, должен развиваться Кыргызстан в 2030-е годы. Неожиданная забота с их стороны. Страна более 10 лет не может разобрать завалы, которые нагородили в акаевский период, а они пишут стратегии на десятилетия вперед.



По меньшей мере это неуместно, когда человек, в руках которого было будущее страны, сейчас дает советы о том, каким должно быть государство в далекой перспективе. Тем не менее амбиций и претенциозности у бывшей правящей семьи хоть отбавляй. "Стратегия опережающего развития" – так Акаевы назвали свою книгу.



"Каково видение лучшего будущего Кыргызстана в 2030-е годы? Какая стратегия необходима для достижения этого будущего? Возможно ли сформировать в Кыргызстане информационное общество, способное реализовать стратегию опережающего инновационного развития страны? Сможет ли Кыргызстан стать экологически чистой страной с энергетикой, основанной исключительно на возобновляемых источниках энергии? Сможет ли Кыргызстан освоить достижения четвёртой промышленной революции и создать высокодоходную экономику, основанную на интернет-индустрии, и выгодно встроить её в Шёлковый путь XXI века?" – анонсируют свой труд Аскар и Бермет Акаевы.



Авторы подчеркивают, что свое произведение, посвящённое будущему Кыргызстана, они адресуют лидерам поколения 2020-х годов, так как на их долю выпадает честь строительства лучшего будущего страны.



Оригинально, не правда ли? Однако неужели Акаевы и в самом деле рассчитывают на то, что к ним кто-то прислушается, прежде чем они принесут глубокое покаяние за то, во что превратили Кыргызстан, как раз в тот момент, когда был самый важный этап его становления. Может быть, переходный этап от коммунизма к капитализму после развала СССР и не был простым, но именно вопреки, а не благодаря действиям тех властей народ сумел выжить в суровые 90-е.



А как проводилась разгосударствление государственной собственности? Уничтожение всей промышленности, когда станки с заводов вывозились по цене металлолома. Превращение промышленных корпусов в руины, чтобы приватизировать и цеха, и территорию, на которой они располагались, за копейки. А членом трудовых коллективов всучили купоны, которые превратились в пыль. С этого и начался обман простого народа и чиновничье воровство. Вот тогда появились первые коррупционеры, которые наживались на развалинах промышленного комплекса и нищающих гражданах некогда великого государства.



Сельское хозяйство Кыргызстана в акаевский период также было благополучно приведено в непотребное состояние. Разбазарили колхозы, распродали земли, трактора и комбайны. "Пилили" все, что попадалось под руку. В результате получили дефицит продовольствия и неспособность прокормить собственную страну.



А что осталось от армии? Распродали самолеты, вертолеты, танки и прочую бронетехнику. В вооруженных силах в буквальном смысле солдат кормить было нечем. В 90-е Акаев заявлял, что Кыргызстану вообще не нужна армия. В результате такой бездарной государственной политики в 99-м несколько десятков боевиков, пришедших через горы из Таджикистана, захватили почти половину нынешней Баткенской области. Может быть, Аскар Акаев думает, что прощен?



Именно первый президент, начал практиковать назначение на важные должности друзей, знакомых, родственников и детей. Практически все отрасли экономики захватили его приближенные. От профессиональных и квалифицированных кадров избавлялись, так как они банально мешали воровать. В результате государство оказалось на коленях, и каждый гражданин выживал как мог. Многие семьи в буквальном смысле недоедали, а кусок хлеба добывали совсем не потому, что у власти находился луноликий академик.



Если кто забыл, то перед всеми без исключения пенсионерами, сидевшими на голодном пайке, стоял вопрос: купить лекарства или заплатить за квартиру? Тогда вся страна, каждый ее гражданин впервые прочувствовал на себе, что значит по несколько суток сидеть без газа, тепла и света в зимние морозы. Вот так и развивались дела в государстве, которое сам Акаев гордо называл "второй Швейцарией".



И кстати, начало рейдерским захватам тоже положил Аскар Акаев. Именно его приближенные в конце 90-х начали набеги на первую независимую телерадиокомпанию "Пирамида". Они и передатчики отключали, и коллективу угрожали, и, в конце концов, надломили волю руководства к сопротивлению. Да и другого добра они захватили немало, особенно в тот период, когда Бермет Акаева вышла замуж за казахстанского предпринимателя Эдиля Тойгонбаева. Тогда его называли "зять всея Кыргызстана".



Так что теорию Аскара и Бермет Акаевых о том, как должен развиваться Кыргызстан в 2030-е годы, они могут оставить при себе. За 12 лет страна еще не очистилась от той гнили, которую они оставили после себя. Первый президент Кыргызстана может быть всемирно признанным ученым теоретиком, но он ни в коем случае не государственник. Точно так же, как его дочь Бермет. Возможно, книга "Домоводство" у нее получилась бы лучше?

Кирилл Степанюк

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