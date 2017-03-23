Удивительная мечта Акаева: желает, чтобы заупокойную молитву ему прочитали в Кыргызстане!

Первый беглый президент Кыргызстана Аскар Акаев дал интервью к 15-летию Аксыйских событий и к 24 марта - годовщине тюльпановой революции. По его словам, он желает вернуться на родину, но власть ему этого не позволяет.

"По происхождению, по крови я кыргыз. Мои родители, предки были кыргызскими ханами. Разве у меня нет права возвращаться на свою родину? Конечно, в один день я вернусь. Пока что революционная власть меня не пускает. Но я желаю вернуться и быть похороненным на родной земле. Я же кыргыз", - сказал он. То, как горюет Акаев, должно стать уроком для людей, сидящих во власти. Это самое легкое наказание, которое он получил от кыргызского народа за то, что стрелял по своему народу, устраивал гонения, грабил народное богатство со своей семьей. Пускай не плачет, что его не пускают, никто ему не мешает, пускай возвращается. Разве что Акаев прекрасно знает, что сразу по возвращению в Кыргызстан он будет арестован и привлечен к ответственности перед законом! Поэтому не может вернуться и дает интервью, полные тоски.

Столько лет Акаев был за границей, но ума у него не прибавилось. Даже сейчас он обвиняет США в событиях 24 марта 2005 года. Мало того, он предупредил: "Берегитесь третьей революции, вы повторите судьбу Украины". Свергнутый Акаев может и не винить США, потому что уставший от прогнившего режима народ сам восстал. За 15 лет правления он угнетал кыргызов, грабил богатства, поэтому народ был вынужден восстать, выгнать его. Вместо этого Акаев мог бы сказать: "До меня только что дошло, я был дураком. Простите меня". Тогда бы народ позволил ему вернуться в последние годы жизни.

Источник: газета "Майдан.kg" №10 от 21.03.2017 / стр. 2

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