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Президент А.Атамбаев принял председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева

Бишкек, “Саясат.kg”.  Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 13 февраля, принял председателя Государственного комитета национальной безопасности страны Абдиля Сегизбаева.


Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, в ходе встречи глава государства был проинформирован об оперативной обстановке в стране и проводимой работе по обеспечению национальной безопасности.

 

Абдил Сегизбаев также доложил президенту о принимаемых мерах по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также работе Государственного комитета национальной безопасности по повышению эффективности антитеррористических мероприятий.

 

Кроме того, Алмазбек Атамбаев и председатель ГКНБ Абдил Сегизбаев обсудили дальнейшие планы по совершенствованию всего комплекса мер по обеспечению безопасности страны и ее граждан, в том числе связанных с выявлением и пресечением деятельности террористических и экстремистских организаций.

           
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