"Фейсбук": народу – для дружбы, а властям – для противостояния?

Новости

Власти бессильны изменить жизнь народа в хорошую сторону настолько, чтобы никто над ними не смеялся и не злословил по каждому, пусть даже незначительному, поводу.

Власти Кыргызстана ступили на опасную тропу конфронтации и даже запугивания населения, которое где-либо как-либо нелестно высказывается о властях. Казалось бы, чтобы о тебе никто не мог сказать ничего плохого – выполняй возложенные на тебя функции на 100-120%, и ни у кого язык не повернется передергивать факты или наводить тень на плетень. А если кто-то делает это специально, с умыслом, его народ сам осудит.

Но факт остается фактом – уже судят за высказывания в "Фейсбуке", уже есть уголовные дела против журналистов, которые и начинались как раз как уголовные, потом с помощью Конституционной палаты были переквалифицированы в гражданские, однако стараниями властей снова возвращены в уголовное русло. Есть уже примеры, когда даже за стихи в "Фейсбуке" тоже преследуют.

Все это происходит от бессилия. Власти бессильны изменить жизнь народа в хорошую сторону настолько, чтобы никто над ними не смеялся и не злословил по каждому, пусть даже незначительному, поводу. Они чувствуют свое бессилие и уже давно с народом или его представителями непосредственно не встречаются, все делается в таком формате, что никакие дискуссии или свободный обмен мнениями не предусмотрен.

А разговоры за глаза, которые иногда переходят грань, возникают как раз тогда, когда власти с народом на его языке и в его среде не говорят. При этом дорвавшиеся до власти мало что умеют, кроме как негодовать, запрещать, закрывать, устрашать, судить и так далее, но даже на этой стезе они чувствуют свою слабость и проводят свои новые акции с предосторожностями.

Вот для пробы провели беседы с провинциальными пользователями "Фейсбука", чтобы посмотреть, как отреагирует общество. А оно злорадствует еще больше. Конечно, оскорблять кого бы то ни было где бы то ни было всегда некрасиво, но это вопрос культуры. И соответствует ли негодующая сторона тем стандартам, которые не позволяли бы никому над ними злорадствовать?

Для такого же эксперимента провели суд и сравнительно мягко наказали блогера, использовав для этого депутата парламента. Другой депутат, то ли по собственному стремлению выслужиться, то ли использованная втемную, тоже попала в жернова этой пропаганды и общественного противодействия ей, но факт, что и те и другие теряют последние остатки авторитета.

Но вот посмотрите, что сделал уходящий президент США Барак Обама около двух месяцев назад. Он тоже получает оскорбительные сообщения и через "Фейсбук", и через "Твиттер", но, придя на шоу Джимми Киммеля, Обама просто прочитал вслух некоторые нелицеприятные твиты в свой адрес. От этого он не перестал быть уважаемым президентом, но многие, наверное, переменили свое злое к нему отношение.

На том же шоу в Калифорнии Обама достаточно откровенно и свободно говорил на разные темы, не теряя чувства юмора и допуская даже остроты. От этого его профессорское или президентское величие не уменьшилось. Но когда особенного величия нет, как раз и появляется конфронтация власти с собственным народом и обществом, чтобы поднять себя прежде всего в собственных глазах.

Избранного президента США Дональда Трампа тоже многие не жалуют, и он тоже гневается на тех, кто его критикует, но до судов или фэбээрных бесед с критиками, пока, кажется, не дошло. На церемонии вручения престижных премий "Золотой глобус" 9 января в Лос-Анджелесе серьезной критике его подвергла знаменитая актриса Мерил Стрип, но в США достаточно и издевательской критики.

Например, известный голливудский актер и режиссер Алек Болдуин уже несколько раз пародировал Трампа. На своей первой после выборов пресс-конференции Трамп 11 января сильно налетел на журналистов телеканала Си-эн-эн и сайта BuzzFeed, даже не дав им возможности задать ему вопросы. Одна из пародий Болдуина как раз характеризует избранного президента в подобной ситуации.

В другой своей прошлогодней пародии Болдуин в манере Трампа говорит, что он не знает, что такое ФБР, которое его не очень любит, а когда к нему в связи с этим подходит агент ФБР, он его просто целует. Затем он вспоминает, что не знает, кто такой Путин – к нему подходит человек, играющий Путина, и он целует и его. Затем Болдуин в лице Трампа говорит, что не знает, что такое ку-клукс-клан...

Такое решение проблем – целовать и доброжелательно относиться к тем, кто тебя критикует, вполне могло бы подойти и кыргызским властям. Например, президент мог бы встретиться с журналистом Дайырбеком Орунбековым, который, благодаря судам, должен ему два миллиона сомов, и решить вопрос просто рукопожатием и обещаниями. И "Фейсбук" тоже мог бы стать платформой для примирения, а не для противостояния.

Социальные сети – это ведь как встречи со знакомыми и друзьями. Если раньше люди узнавали о событиях в стране из разговоров с людьми, с кем они встречались, выйдя во двор, по пути на работу, на службе во время бесед на разные темы, на вечеринках, собраниях, тренировках или еще при каких-либо случайных встречах или во время телефонных разговоров, то все это сейчас заменили нам как раз соцсети.

Вы узнаете что-то особенное, о чем еще не написали газеты, не сообщили по радио или ТВ, вы об этом думаете все свое время, и это занимает все ваше сознание. Раньше за день-два вы могли рассказать об этом максимум 20-30 своим знакомым, пока газеты и радио с ТВ не привели свои версии, но все это распространялось лишь со скоростью передачи информации от человека к человеку.

Соцсети все это убыстрили и расширили границы, но суть ведь не изменилась – в "Фейсбуке" тоже у каждого есть "друзья", которым можно сообщить о том, что вы только что узнали, не звоня по телефону и не дожидаясь, пока вы с ними встретитесь во дворе или на работе. Вы одним кликом отправляете сообщение, фото или даже видео всем своим знакомым, которые до этого с вами "сдружились".

А лучшее средство избежать плохих новостей или других негативных сообщений о себе – не совершать плохих действий, исполнять свои обязанности, выполнять взятые ранее публично обязательства. И те депутаты, которые так рьяно защищают честь и достоинство президента, лучше бы посоветовали ему самому быть корректным в своих высказываниях, чтобы не начинались подражания.

Нарын Айып

URL: http://zanoza.kg/350934