ГКНБ: По факту воспрепятствования производству следствия возбуждено уголовное дело

Бишкек, “Саясат.kg”. 28 января 2017 года по факту воспрепятствования следственным действиям ГКНБ во время задержания члена РЭО «Хизбут-Тахрир» А.Ш., возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 318 УК КР. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.

Напомним, что 19 января 2017 года ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности экстремистского подполья «Хизбут-Тахрир», задержан гражданин КР – А.Ш., 1983 г.р., уроженец и житель г.Кара-Суу Ошской области.

По месту жительства проведен обыск, где обнаружено и изъято большое количество DVD-дисков, с призывами к свержению конституционного строя в КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

При обыске в доме подследственного обнаружены материалы, имеющие отношение к деятельности НПО “Бир-Дуйно”. В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий представители данной неправительственной организации во время задержания А.Ш. для воспрепятствования обыска по месту жительства, пытались спровоцировать конфликтную ситуацию.