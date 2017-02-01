ГКНБ: По факту воспрепятствования производству следствия возбуждено уголовное дело

Бишкек, “Саясат.kg”. 28 января 2017 года по факту воспрепятствования следственным действиям ГКНБ во время задержания члена РЭО «Хизбут-Тахрир» А.Ш., возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 318 УК КР. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ГКНБ КР.
Напомним, что 19 января 2017 года ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности экстремистского подполья «Хизбут-Тахрир», задержан гражданин КР – А.Ш., 1983 г.р., уроженец и житель г.Кара-Суу Ошской области.
По месту жительства проведен обыск, где обнаружено и изъято большое количество DVD-дисков, с призывами к свержению конституционного строя в КР.
Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.
При обыске в доме подследственного обнаружены материалы, имеющие отношение к деятельности НПО “Бир-Дуйно”. В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий представители данной неправительственной организации во время задержания А.Ш. для воспрепятствования обыска по месту жительства, пытались спровоцировать конфликтную ситуацию.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!