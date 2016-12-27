Азимбек Бекназаров, общественный деятель: Первым в августе Текебаев ушел с корабля атамбаевской власти, следом за ним начали уходить все удальцы - "чокчолой баатыры"

Азимбек Бекназаров: Революцию делает простой народ. Его к этому толкает сама власть, принуждает народ выходить на улицу.



- Азимбек Анаркулович, кто совершил перевороты в 2005 и в 2010 году?

- Совершил кыргызский народ.

- Тогда кто были спонсорами?

- В революции не бывает спонсора, импорта. Не видевшие революцию просто говорят, что совершила Америка или Россия, мол, революция импортирована. Революцию делает простой народ. Его к этому толкает сама власть, принуждает народ выходить на улицу.

- Но ведь Мухтар Аблязов на весь мир объявляет: «Революцию 2005 года финансировал я»?

- Похожие на Аблязова, Батырова будут просто говорить. У нас нет сильной стабильной внешней политики. А раз нет внешней политики, проводящей сильную идеологию, то по выражению «червь точит мягкую древесину», болтуны будут говорить разные слова. Этому дает возможность и наш президент. Увеличилось количество героев революции, истории. Народную революцию надо было превратить в государственную идеологию. Вместо того чтобы реализовать ее цели, ввести в учебные курсы и возвеличивать «кыргызскую революцию совершил народ», выходят разговоры «революцию сделал я и наша партия, этот сделал, тот сделал». Из-за вредных последствий этого вокруг нас очень много государств, неприязненно относящихся к революции в Кыргызстане. Они боятся экспорта нашей революции в ту сторону. Боятся Казахстан, Узбекистан, Россия. Поэтому есть попытки показа нашей революции с противоположной стороны.

Во-вторых, не забудем о двух наших беглых президентах. У обоих есть мысли совершить революцию. Они не лежат просто так, они посильно финансируют некоторые партии, привлекают к себе политиков. Поэтому надо было проводить внешнюю идеологию, прославлять революцию, народную победу, обучать, показывать с хорошей стороны и реализовать цель народа. К сожалению, у нас за 6 лет не реализовалась ни одна цель. Как не говорить Аблязовым, видя это все, что приходит в голову? У революции бывает своя цена. Проводит митинги, издает газеты, уходит много денег. Такие средства собрали мы сами. 22 марта 2005 года я сдал руководство штабом Акылбеку Жапарову. В то время Отунбаева, Равшан Жээнбеков давали деньги, были нашими единомышленниками, организовывали митинги, мы все собрали деньги. Были мысли дать деньги народу на повседневную воду и хлеб, сохранить революцию. Но это были не такие уж большие деньги. Главы революции собрали средства на насыщение животов народа, выпуск газет. Если в 2005 году большую часть средств взял на себя Бакиев, то в 2010 году большую часть средств выделил от себя Атамбаев. 4 марта 2005 года в Оше, Джалал-Абаде установилась народная власть, люди поставили юрты, сидели в ожидании. Им надо было давать хотя бы воду и хлеб.

- Следовательно, Аблязов говорит неправду?

- Я в интернете прочитал сказанное им. Наверное, от журналистов был вопрос: «Если ты олигарх, то какую оказал помощь своему народу?». Наверняка из-за этого он сказал: «В Средней Азии против авторитаризма выступили кыргызы, я тоже внес свой вклад». Если он действительно помогал Кыргызстану в изменениях, борьбе против авторитаризма, то надо было до конца открыто сказать: кому и сколько денег давал. У нас много мошенников. Может быть, пошли к Аблязову, если брали деньги, так брали. После победы революции увеличивается количество давших деньги. В 2010 году было много людей из России, в 2005 году из Казахстана приехали Данияр Усонов, Пак. Якобы говоря «мы не создавали революцию», ходили за пазухой Максима. Может быть, они привезли (деньги). Не следовало вести нас за собой подобными хаотичными мыслями, хорошо бы Аблязову сказать, кому давал деньги. Могу сказать точно и открыто как человек, ходивший в революции среди народа, знающий, кому и какие средства уходили. Нам и в 2005 году, и в 2010 году извне не поступало никаких денежных средств.

- В 2005 году такие люди как вы, Атамбаев, Отунбаева ходили в оппозиции. Было хотя бы личное знакомство с Аблязовым?

- Аблязов еще до этого сел в тюрьму. Насколько мне известно, его посадили в тюрьму еще в 2004 году. И как ему связаться с нами? До сегодняшнего дня у нас нет связи с Аблязовым.

- Сейчас Мухтара Аблязова Франция не выдает России. Выходит информация «если выдаст, Россия передаст Казахстану, а они убьют его»?

- В случае передачи России русские обязательно передадут казахам. Потому что между Россией и Казахстаном имеется специальное соглашение о передаче друг другу преступников. Как говорится, члены ОДКБ.

- Такие соглашения есть и между Кыргызстаном и Россией. Почему они не передают нашего беглого президента?

- Из-за этого я постоянно критикую Атамбаева «почему не запрашиваете беглых президентов?». Они защищают бежавших от нас президентов, заинтересованы в очернении нашей революции. Я прочитал очень много законов революции. Как говорится, попробовал исследовать. Обе наши революции уникальные. Перевороты подтверждают их истинную народность. В первый день забирают Белый дом, защищают два дня, в последующий день люди уходят, сдав новой власти. Такого явления нет в мире. Например, на Украине пришли губернаторами, министрами другие нации, пришедшие из других стран. Потому что сказали: мы финансировали вашу революцию, пусть теперь наши люди придут и сядут. А у нас такого не было.

- Аблязов говорил о финансировании Кыргызстана с целью, чтобы в постсоветских странах была демократия, и стало образцом для Казахстана.

- Я поддерживают такие благородные пожелания Аблязова. Если бы мы, государства бывшего Советского Союза построили самостоятельное демократическое правовое государство! Если на то пошло, мы, кыргызы подставили груди против этого авторитаризма, погибло около ста наших человек. Выступавшие против власти Акаева аксыйцы погибли от пуль. Спасибо поддержавшему их Аблязову. Но кому он дал деньги? Если дал Данияру Усонову, то сработал против революции. Данияр Усонов появился в Кыргызстане 24 марта после обеда. Уже через 6 дней он сел в штабе, говоря «я долларами поддержу Бакиева, революцию» и пошел на выборы. В итоге, не прошло года, как вытеснил всех совершивших революцию, и во власти уселись Данияр Усонов с Максимами. Если деньги выдал через Данияра Усонова, то сработал против революции.

- Много вопросов вызывает ваша недавно вышедшая книга. Вас вызывают на допросы, запугивают касаемо событий с Атамбаевым?

- Я знал, что так будет. Поэтому написал, зная, что приобрету не репутацию, а врагов. Но некоторые сайты, газеты поступают провокационно, не дают мои полные выражения, а преподносят удобно для себя, публикуют по-разному. Скажу через вашу газету: прекратите такую провокацию. Кыргызстан нужен только для кыргызов. Там есть факты. Но перестаньте мстить моей книгой ненавидимым вами людям или врагам.

- О каких сайтах, газетах идет речь?

- Не буду перечислять, оставляю на их совести. Наверное, вы и сами чувствуете. От такого зла никто не получит выгоды, потому что книга находится в руках и других людей. Например, скажем об эпизоде опьянения Атамбаева. Я до сегодняшнего дня полагаю, что Атамбаева отравили. Я в книге не говорю, что он лежал пьяным. Я осматривал его тело, от ногтей до груди (кожа) вздулось и полопалось. Я говорю, что отравился чем-то. Кому надо было так искажать все это? Перед уходом Атамбаева все уходят из его окружения.

- Вы говорите, что финансировал переворот 2005 года Бакиев, а революцию 2010 года финансировал Атамбаев. Вы тогда выводили народ путем подкупа?

- Нет, не так. Чтоб народ не стоял голодным, надо было дать в руки хотя бы хлеба и воды. Для идейного насыщения было необходимо выпускать газеты, специальные плакаты. Хотя все это не требовало больших средств, но требовало определенной суммы денег. Это правда, каждый из нас бросил на середину деньги. Если кто-то за пределами страны скажет «давайте дадим деньги и сделаем революцию», тогда миллионеры еще сильнее Аблязова устроили бы хаос в мире и завладели им? Америка и Россия тоже могли бы дать деньги и поставить желательного человека? Революция происходит только когда народ стоит с мыслью «эта власть не годится». Это непреложный закон революции.

- Тогда почему Акаев, Бакиев и сегодняшний Атамбаев смотрят в глаза России?

- Мы 160 лет жили в ведении России. Большинство нашего народа не кыргызы, а киргизы. В пространстве СМИ русские сильные, потому что финансируют их. Россия – бывшая колонизаторская страна. Она не хочет выпускать из подмышек похожие на нас государства. Путин изо всех сил действует по восстановлению бывшего СССР. Но похожие на нас государства должны избавиться от чувства российской колонии, должны действовать как самостоятельный народ, независимое суверенное государство. В течение 25 лет постсоветские страны действуют в этом направлении. К сожалению, Атамбаев не спрашивая народ, наоборот, вошел в Таможенный союз. А что, нет ума у Каримова или Рахмона? Они ведь отказались. Это и есть национальная идеология, политика. Атамбаев, не спрашивая народ, самоуправно вошел в Таможенный союз, сейчас нами руководит Россия. С каждым днем все больше вмешивается во все. Сейчас ограничено ведение свободной торговли с большими государствами, как было прежде. Атамбаев совершил большую ошибку, не думая об этом.

- Каким может стать 2017 год для Кыргызстана?

- В 1917 года произошла революция, спасшая кыргызов от геноцида. Революционные личности во главе с коммунистами открыли дорогу кыргызам в получении образования, чтоб стали грамотными, образованными. Я надеюсь, что 2017 год станет для Кыргызстана годом нового возрождения. Я и мои единомышленники полагаем, как в 1990 году государство начало свою жизнь с первой страницы, чистого листа, так и мы начнем свои работы с такого же чистого листа. Ведь хотя мы 11 раз провели реформы и изменили Конституцию, но находимся в положении, как в 1990 году при получении новой независимости. Мы не смогли найти свой путь за 25 лет. Все та же коррупция, те же люди идут уже 25 лет. В 2017 году рухнет авторитарный режим Атамбаева, Кыргызстан найдет свою новую дорогу. Мы найдем путь возрождения. Вот почему мы, единомышленники собираемся в начале 2017 года провести большой Курултай национального уровня, объединиться вокруг новой идеи, и хотим предложить народу Кыргызстана «давайте пойдем этой дорогой».

- Не хотите ли вы сказать, что власть Атамбаева сама уйдет?

- Атамбаев через слово повторяет о своем уходе. Он должен уйти с должности, потому что за 6 лет он не смог построить свое время. Остается на месте тот же авторитаризм, все та же коррумпированная власть. Сейчас все из его окружения начали сбегать как крысы с корабля. Первым в августе Текебаев ушел с корабля атамбаевской власти, следом за ним начали уходить все удальцы-«чокчолой батыры». Сегодня в окружении Атамбаева никого не осталось. Внутри СДПК не останется никого, кто защитит Атамбаева в идейном отношении и. Бог даст, власть Атамбаева уйдет мирным путем. Если бы внес в Конституцию статью, сохраняющую его власть, то произошла бы третья революция. Такой статьи нет, следовательно, уйдет мирно. В 2017 году произойдет смена власти. Если в этой смене власти реваншисты, акаевские и бакиевские силы покружив, попытаются снова взять власть, тогда это может нанести вред новой создающейся власти после выборов.

Источник: газета «Жаны ордо» №32 от 23.12.2016/стр.5

http://www.gezitter.org/interviews/56322/