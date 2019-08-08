Начался штурм особняка Атамбаева. Его сторонники оказывают сопротивление

Примерно в 15:30 в сторону Кой-Таша проехала колонна автобусов и легковых машин с силовиками. Час спустя милиционеры начали двигаться к дому Атамбаева. Он окружен несколькими сотнями его сторонников, которые настроены агрессивно. Как передает журналист Kaktus.media, у них бутылки с зажигательной смесью.

Из-за перебоев со связью и отсутствия интернета корреспондент редакции вне зоны доступа. Но известно, что начат штурм, сторонники оказывают сопротивление.

Напомним, вечером 7 августа и ночью 8 августа в Кой-Таше спецназ ГКНБ пытался задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники его явно готовились к штурму и оказали яростное сопротивление. Сторонники Атамбаева взяли в заложники шестерых спецназовцев. На 10:30 к врачам обратились 52 человека. Один спецназовец погиб. Инциденты были зарегистрированы в ЕРПП по статьям "Убийство", "Покушение на убийство", "Взятие заложников", "Массовые беспорядки", "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР. Сторонники Атамбаева намерены идти к "Белому дому" и требовать отставки властей.

Kaktus.media