Дело по освобождению Батукаева: Задержана экс-генпрокурор Аида Салянова

Как сообщает на своей странице в Facebook юрист Искен Афиджанов, Салянова задержана в рамках расследования уголовного дела по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева.

Как сообщалось, должностные лица Минздрава КР умышленно, для цели незаконного освобождения из мест лишения свободы диагностировали А.Батукаеву «острый миелобластный лейкоз (М2-вариант)», что явилось основанием для освобождения от отбывания наказания.

23 апреля 2013 года экспертная медицинская группа, созданная решением депутатской комиссии ЖК КР, исключила ранее выставленный А.Батукаеву диагноз «острый миелобластный лейкоз (М2-вариант)» и указала на наличие фальсификация фактов при установлении диагноза.

В ходе досудебного производства объявлено о подозрении в совершении данного преступления бывшими сотрудниками Кыргызского научного центра гематологии при Минздраве КР Р.А., М.Э., Ц.И. В отношении последних двоих лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследуемого уголовного дела по незаконному освобождению А.Батукаева были задержаны должностное лицо Минздрава КР Б.К. и медицинские работники ГСИН при ПКР А.А. и Ф.А., задержанные были водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. В отношении Б.К. и А.А. судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а в отношении А.Ф. избран арест сроком два месяца.

Также в рамках расследуемого уголовного дела по незаконному освобождению А.Батукаева были задержаны экс-министр здравоохранения КР С.Д. и экс-советник председателя ГСИН при ПКР К.К., задержанные водворены в СИЗО №1. Позже бывшего министра здравоохранения Сагинбаеву суд отпустил под домашний арест.

Подозреваемые лица обвиняются в соучастии в коррупции, а также в соучастии в подделке документов и служебном подлоге.

Кроме этого, в рамках данного уголовного дела был допрошен экс-министр внутренних дел, депутат ЖК КР Зарылбек Рысалиев.

21 мая 2019 года по данному уголовному делу задержан экс-вице-премьер-министр КР Шамиль Атаханов.

Кроме этого, Генпрокуратурой начато досудебное производство в отношении бывшего судьи Нарынского городского суда Дж.Э.

Индира Камчыбекова - Кабар