Обвиняемая в продаже детей медик на свободе - судится с экс-руководителем

Одну из гинекологов, обвиняемых в продаже новорожденных, выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, переквалифицировав обвинение на статью "Халатность" Уголовного кодекса КР, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан источник в правоохранительных органах.

По его словам, из следственного изолятора вышла гинеколог центра семейной медицины № 1 Бишкека Э. Ч. Сейчас она с другими гинекологами вышеуказанного ЦСМ судится с бывшим директором медицинского учреждения в Ленинском районном суде столицы.



Несколько врачей были задержаны в Бишкеке 7 сентября по подозрению в продаже детей и проведении незаконных абортов. Всего обвиняемыми по делу проходят восемь медиков. По словам источника Sputnik в правоохранительных органах, трое работали в центрах семейной медицины № 1 и 18, а также в Городском перинатальном центре (роддом № 4). В СИЗО находились 5 медиков, на которых были возбуждены три уголовных дела — по статьям 116 "Незаконное производство аборта", 124 "Торговля людьми" и 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков" Уголовного кодекса КР.



Во вторник, 13 ноября, в Ленинском районном суде столицы прошел процесс, где Э. Ч. со своими коллегами проходили в качестве пострадавших. Они обвиняют своего бывшего руководителя А. Ш. в том, что он якобы требовал и собирал с них по 1 000 сомов на протяжении одиннадцати месяцев 2017 года.

"О том, что новый директор А. Ш. требует с нас по 1 000 сомов сверх арендной платы за помещение, нам сказала заведующая Э. М. в феврале прошлого года. Тогда мы и начали собирать деньги и отдавать их заведующей. Она в свою очередь отдавала их директору",- рассказали на суде пострадавшие гинекологи.

На судебном процессе никто из них не смог подтвердить, что видели, как заведующая ЦСМ № 1 Э. М. отдавала собранные деньги директору А. Ш.

Сам же обвиняемый рассказал корреспонденту Sputnik, что группа гинекологов начала обвинять его в поборах после того, как он, заподозрив их в незаконных делах, связанных с абортами, закрыл абортарий поликлиники.

"Двое из этих гинекологов проходят обвиняемыми по делу о продаже новорожденных и проведении незаконных абортов. Сейчас они обвиняют меня в том, что я у них вымогал деньги", — сказал подсудимый.

Во время судебного процесса стало известно, что у потерпевших пока нет доказательств того, что бывший директор ЦСМ № 1 занимался поборами с гинекологов. К тому же никто не слышал из уст подсудимого, как он требовал деньги.

Источник - sputnik.kg