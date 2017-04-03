В Кыргызстане задержан мужчина, разыскиваемый на территории России за убийство гражданина Индии

14 апреля 2014 года в 7 часов утра в квартире, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова был обнаружен труп гражданина Индии 44-летнего К.М., с множественными телесными повреждениям в области головы и колото-резанного ранения в области грудной клетки. По данному факту следственным отделом по Кировскому району г.Красноярск ГСУ СК Российской Федерации по Краснояскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 («убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку») УК РФ.

В ходе следствия было установлено, что данное преступление совершено гражданином Кыргызстана 34-летним Э.Т., с целью завладения денежными средствами гражданина Индии К.М. 2 июня 2015 года в отношении гражданина Э.Т. вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статьям 105 (убийство) и 162 (разбойное нападение) УК РФ и Кировским районным судом г.Красноярска была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

1 апреля 2015 года обвиняемый Э.Т. был объявлен в международный розыск.

26 декабря 2016 года следственным отделом по Кировскому району г.Красноярск ГСУ СК РФ по Красноярскому краю уголовное дело было направлено прокурору Кировского района г.Красноярска РФ, для решения вопроса о передачи уголовного дела в Кыргызскую Республику согласно Конвенции “О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам” от 22 января 1993 года.

17 марту 2017 года Генеральной прокуратурой КР в ГСУ МВД КР поступило указанное уголовное дело, для организации дальнейшего уголовного преследования.

22 марта 2017 года ГСУ МВД КР было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренные статьями 97 (убийство) и 168 (разбойное нападение) УК КР.

28 марта 2017 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудником ГУУР МВД КР совместно со следователем ГСУ МВД был задержан 34-летний Э.Т. житель Чуйской области и был водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек.

30 марта 2017 года Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении 34-летнего Э.Т. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.