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Печать E-mail Подробности Правопорядок 24.02.2017 09:45 Просмотров: 5 В Бишкеке женщину убили на глазах у детей Как уточняется, вызов на пульт 102 в район рядом с селом Маевка поступил накануне днем. "Предположительно, женщина умерла от огнестрельного ранения в голову. Милицию и скорую помощь вызвала девочка - внучка погибшей. В момент убийства в доме с женщиной, 1957 года рождения, находились двое маленьких внуков. Они не поняли, что случилось. Третья внучка, пришедшая со школы, и увидела труп. В настоящий момент проводится следствие. Возбуждено уголовное дело", - проинформировали редакцию. Отметим, пресс-служба ГУВД столицы не доступна для каких-либо комментариев. Аида Джумашева

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