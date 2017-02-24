В Бишкеке женщину убили на глазах у детей

Как уточняется, вызов на пульт 102 в район рядом с селом Маевка поступил накануне днем.
"Предположительно, женщина умерла от огнестрельного ранения в голову. Милицию и скорую помощь вызвала девочка - внучка погибшей. В момент убийства в доме с женщиной, 1957 года рождения, находились двое маленьких внуков. Они не поняли, что случилось. Третья внучка, пришедшая со школы, и увидела труп. В настоящий момент проводится следствие. Возбуждено уголовное дело", - проинформировали редакцию.
Отметим, пресс-служба ГУВД столицы не доступна для каких-либо комментариев.
Аида Джумашева
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