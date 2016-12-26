В Москве жестоко убили девочку из Киргизии

Тело ребенка с ножевыми ранениями и с многочисленными травмами было обнаружено в ванной комнате в квартире в Москве, передает РЕН ТВ.

По словам официального представителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в квартире находились бабушка и четырехлетний ребенок. Также в квартире проживают и другие члены семьи убитой, но в момент инцидента их не было на месте.

Как предполагают следователи, убийство пытались представить как суицид.

Квартиру, где нашли тело, снимала семья из Киргизии. Именно родственников девочки подозревают в расправе.

На ее теле насчитали не менее 14 ножевых ранений.

Также стало известно, что у матери девочки было два любовника. Их также подозревали в жестокой расправе над ребенком.

Позже оперативники задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Москве. Мужчина скрывался после преступления.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанного доставили в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.

"Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в ЮВАО города Москвы. Мужчина пытался выехать за пределы РФ. Задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий", — заявила Волк.

"Во время допроса задержанный признал вину. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - заявили в СК.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело, расследование преступления продолжается.

Источник - nur.kz