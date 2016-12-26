В Москве жестоко убили девочку из Киргизии

Тело ребенка с ножевыми ранениями и с многочисленными травмами было обнаружено в ванной комнате в квартире в Москве, передает РЕН ТВ.
По словам официального представителя ГСУ СКР по Москве Юлии Ивановой, в квартире находились бабушка и четырехлетний ребенок. Также в квартире проживают и другие члены семьи убитой, но в момент инцидента их не было на месте.
Как предполагают следователи, убийство пытались представить как суицид.
Квартиру, где нашли тело, снимала семья из Киргизии. Именно родственников девочки подозревают в расправе.
На ее теле насчитали не менее 14 ножевых ранений.
Также стало известно, что у матери девочки было два любовника. Их также подозревали в жестокой расправе над ребенком.
Позже оперативники задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Москве. Мужчина скрывался после преступления.
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанного доставили в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий.
"Сотрудниками Московского уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в ЮВАО города Москвы. Мужчина пытался выехать за пределы РФ. Задержанный доставлен в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий", — заявила Волк.
"Во время допроса задержанный признал вину. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - заявили в СК.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело, расследование преступления продолжается.
Источник - nur.kz
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!