Мужчина, до смерти избивший родного отца в пьяном состоянии, получил 16 лет тюрьмы

Чуйский областной суд вынес решение по уголовному делу осужденного Г.А.П., 1971 года рождения, на приговор Сокулукского райсуда от 3 марта 2015 года, которым, частично присоединив неотбытый срок по предыдущему приговору суда, окончательно назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Об этом сообщается в постановлении суда от 14 мая 2015 года.

Установлено, что Г.А.П. 23 августа 2014 года вечером находясь дома в селе Сокулук, в состоянии алкогольного опьянения с особой жестокостью избил своего отца Г.П.М., вследствие чего 28 августа поступил больницу, где обратился с заявлением о принятия мер в отношении своего сына, однако 30 августа от полученных тяжелых телесных повреждений скончался.

Факт нанесения телесных повреждений с особой жестокостью подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы, согласно которой телесные повреждения Г.П.М. по тяжести расцениваются как менее тяжкий вред и тяжкий вред здоровью повлекший за собой смертельный исход.

Также он, 2 августа 2006 года был осужден Чуйским областным судом по признакам преступления пр. ст.97 ч.2 УК КР к 20 годам лишения свободы и отбывал срок наказания в учреждении №45 ГСИН, расположенного в селе Беловодское, но самовольно оставил место лишения свободы и скрылся в неизвестном направлении.

В кассационной жалобе осужденный указывает, что он не бил своего отца, так как находился в колонии поселения с 24 августа по 28 августа 2014 года. Заявление его отца написанное в реанимационном отделении ему не показали. 24 августа находился в колонии и работал на поле, собирал фасоль, и это могут подтвердить все, кто находился в этой колонии поселения. 29 августа 2014 года ему позвонила его сноха и сказала, что его отец находится в плохом состоянии в больнице. Нужны большие деньги для перевозки его отца из села Сокулук в Бишкек, и ему пришлось покинуть расположение части колонии поселения, чтобы найти деньги для перевозки отца. 30 августа ему пришло сообщение о смерти отца. На него оказывалось давление со стороны сотрудников милиции. Просит объективно рассмотреть данное уголовное дело.

Судебная коллегия считает, что суд первой инстанции правильно квалифицировал действия осужденного. Выводы суда первой инстанции подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Ч.З.Ю. данные в суде первой инстанции согласно которым: ему позвонила соседка Салима и сказала что дедушка в тяжелом состоянии. Она приехала и Салима сказала, что дед сказал, что его сильно побил его сын и она увидела деда лежащего в постели в тяжелом состоянии

В итоге судебная коллегия определила приговор Сокулукского райсуда в отношении Г.А.П. оставить в силе.

Определение может быть обжаловано в Верховный суд в порядке надзора.

«Сводка» (АКИpress)