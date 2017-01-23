В Джалал-Абадской области задержаны подозреваемые в убийстве владельца кафе “Таджи-Махал”

Бишкек, “Саясат.kg”. Сотрудники УВД Жалал-Абадской области задержали подозреваемых в убийстве из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

18 января примерно в 17:00 часов поступило сообщение о том, что на одном из центральных улиц г.Жалал-Абад был обнаружен автомобиль марки “Тойота” в котором со стороны водителя находился мужчина без сознании, голова и лицо была в крови. На место сообщения выехала оперативно-следственная группа, где обнаружила автомашину марки

“Тойота-Ярис” с видимыми повреждениями.

В ходе осмотра автомашины были обнаружены и изъяты в виде доказательств гильзы от пуль травматического пистолета, а водитель мужчина с ранением в голову был доставлен в республиканскую больницу. По сообщению УВД Джалал-Абадской области, им оказался частный предприниматель, владелец кафе “Таджи-Махал” Абдусатар Азимов.

Врачи бились за жизнь предпринимателя 4 дня. Не приходя в сознание, он скончался в реанимационном отделении больницы.

На расследование этого резонансного преступления были брошены огромные силы: следователи, оперативники, городского и районного уголовного розыска, патрульные милиционеры, участковые.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Им оказались 24-летний Д.А. житель г.Майлуу-Суу и его приятель 23-летний Р.Н. житель Сузакского района.

В качестве вещественных доказательств был изъят автомобиль марки “Мерседес-Бенц”. В ходе осмотра данной машины в салоне оперативники обнаружили и изъяли пневматический пистолет с четырьмя патронами. В данный момент подозреваемые дают признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 97 (убийство) УК КР.

Сейчас ведется предварительное следствие, устанавливаются мотивы, побудившие задержанных совершить данное преступление.