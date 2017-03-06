Генпрокуратура запросила у Саляновой документы в отношении Исы Омуркулова

1 марта на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Аида Салянова («Ата Мекен») заявила, что в отношении Исы Омуркулова (СДПК) были другие материалы, обвиняющие его в незаконном отъеме земель, и задалась вопросом, почему по этим материалам не принимаются меры, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«Генеральная прокуратура не располагает какими-либо другими материалами проверок, касающихся Исы Омуркулова, помимо возбужденного и рассмотренного в суде уголовного дела. В этой связи надзорным органом направлен запрос депутату Жогорку Кенеша Аиде Саляновой о предоставлении имеющихся у нее материалов в отношении Исы Омуркулова для проведения соответствующей проверки и дачи правовой оценки», – говорится в сообщении.
К-Nеws
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!