Генпрокуратура запросила у Саляновой документы в отношении Исы Омуркулова

1 марта на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Аида Салянова («Ата Мекен») заявила, что в отношении Исы Омуркулова (СДПК) были другие материалы, обвиняющие его в незаконном отъеме земель, и задалась вопросом, почему по этим материалам не принимаются меры, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура не располагает какими-либо другими материалами проверок, касающихся Исы Омуркулова, помимо возбужденного и рассмотренного в суде уголовного дела. В этой связи надзорным органом направлен запрос депутату Жогорку Кенеша Аиде Саляновой о предоставлении имеющихся у нее материалов в отношении Исы Омуркулова для проведения соответствующей проверки и дачи правовой оценки», – говорится в сообщении.

К-Nеws