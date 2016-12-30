Милиционеры ворвались в здание прокуратуры и освободили задержанного коллегу

Следственным отделом Следственного управления Генеральной прокуратуры по Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305 (превышение должностных полномочий), 318 (воспрепятствование производству следствия) и 341 (применение насилия в отношении представителя власти) УК КР, по факту воспрепятствования следствию сотрудниками ОВД Алайского района с причинением телесных повреждений оперативным работникам службы собственной безопасности (ССБ) МВД.
Установлено, что при задержании следователя Алайского РОВД группа сотрудников указанного ОВД в количестве 15-20 человек во главе с начальником ОУР и начальником ИВС незаконно вмешались в ход следственных действий. При этом с их стороны была активная попытка насильно забрать с собой задержанного следователя.
Из-за невозможности проведения следственных действий на месте задержания следственно-оперативная группа была вынуждена расположиться в здании прокуратуры Алайского района.
Однако, спустя определенное время та же группа сотрудников РОВД ворвалась в кабинет, где проводились следственные действия. Применяя физическое насилие в отношении сотрудников ССБ МВД и понятых, насильно забрали с собой задержанного следователя.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.
Отметим, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении следователя ОВД Алайского района М.М. по факту вымогательства взятки, который был задержан с помеченными денежными купюрами.
Отдел информации
Генеральной прокуратуры
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44019&Itemid=124
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