«Электрические станции» обвиняют в срыве подготовки к ОЗП эксперта Расула Умбеталиева

Бишкек, “Саясат.kg”. Поменялись лишь лица руководителей энергетической отрасли, но не поменялись стиль и методы распространения лживой и недостоверной информации

Департамент по государственным закупкам при Министерстве финансов КР приостановил процедуру закупки угля марки Д, ДГ, Г в объеме 400 тыс. тонн на сумму 1 млрд. 420 млн. сомов на ТЭЦ г. Бишкек. Об этом сообщил общественный деятель Р. Умбеталиев.

Конкурсная комиссия, согласно приказа ОАО «Электрические станции» №314 от 07.06.18 г. по закупке угля на ТЭЦ г. Бишкек в количестве 400000 т. на сумму 1 млрд. 440 млн. сомов, состоящая из 5 членов - сотрудников закупающей организации и 3 членов-корреспондентов газет «Кыргыз Туусу», «Слово Кыргызстан», «Заман Кыргызстан», приняла решение об определении победителем конкурсной заявки - кыргызскую посредническую фирму ОсОО «Рассвет Компани».

Казахская компания ТОО «Евротранс Групп», которая предложила конкурсную заявку, на 90 млн. сомов меньше бюджета ОАО «Электрические станции», не согласившись решением закупающей организации подала жалобу в секретариат Независимой межведомственной комиссии по жалобам и включении в список ненадежных поставщиков Департамента по государственным закупкам при Министерстве финансов КР.

В свою очередь, Департамент по государственным закупкам приостановил процедуру закупки казахского угля на ТЭЦ г. Бишкек, возможно на 7-10 календарных дней, до принятия решения Независимой межведомственной комиссии по жалобе ТОО «Евротранс Групп».

«Новое руководство ОАО «Электрические станции» и Нацэнергохолдинга нагло и цинично обвиняют в срыве и затягивании подготовки всего осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. эксперта Расула Умбеталиева. Поменялись лишь лица руководителей энергетической отрасли, но не поменялись стиль и методы распространения лживой и недостоверной информации собственному кыргызскому народу»,- отметил эксперт.