Обвинения экс-президенту Атамбаеву создают проблемы властям Киргизии

Уголовные дела в отношении бывших президентов страны - не новый сценарий для Киргизии. Что доказывают примеры Акаева и Бакиева. Но экс-президент Атамбаев не согласен с этой ролью.



Конфликт между экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и действующим президентом Сооронбаем Жээнбековым, и в его лице, с новой властью, угрожает стабильности республики. После того, как 27 июня парламент Киргизии существенно ограничил неприкосновенность экс-президента и передал в прокуратуру список возможных правонарушений, за которые Атамбаева следует привлечь к уголовной ответственности, МВД вызвало его на допрос по делу о незаконном освобождении в его бытность главой государства криминального авторитета Азиза Батукаева. Пока политика дважды вызывали в качестве свидетеля.

Атамбаеву грозит тюрьма

В списке парламента и другие громкие дела. Самое заметное из них - коррупция при заключении с китайцами контракта на модернизацию ТЭЦ Бишкека, приведшая к аварии на объекте в январе 2018 года. Дело о роли Атамбаева в этом скандале выделено прокуратурой в отдельное производство. Если она "привяжет" его к этим делам, то он может надолго оказаться в тюрьме. Несколько приближенных к экс-президенту лиц уже находятся за решеткой. Например, бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев (дело о ТЭЦ), или бывший телохранитель Атамбаева и начальник 9-го управления ГКНБ Дамир Мусаев [на самом деле Дамир Мусакеев - прим. Inozpress] (дело о махинациях со служебными квартирами).



Но Атамбаев настроен решительно. Он не признает обвинений и решений новой власти и категорически отказался идти по повестке в полицию. Он обосновался в родовом селе, что в Чуйской области, на севере страны, и пригрозил, что будет обороняться при попытке его арестовать. Создан штаб сторонников Атамбаева. Они организуют митинги, и 3 июля принимают резолюцию, где в числе требований - отставка руководства Генпрокуратуры и ГКНБ, люстрация депутатов и членов правительства, реформа правоохранительных органов. "Атамбаевцы" дают на это власти два месяца.

В чем обвиняют экс-президента Киргизии Атамбаева

При этом действующий президент Сооронбай Жээнбеков "ведет себя удивительно терпеливо", отмечаетсотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment). "Атамбаев проявляет высокую политическую активность. Кроме того, он несколько раз отклонил вызов в полицию и дал достаточно поводов, чтобы власть стала действовать более круто в отношении него. Ему, похоже, безразлично, что будет со страной, лишь бы самому сохранить свои позиции или усилить их. Но очевидно, что его оппонент Сооронбай Жээнбеков не хочет тотальной конфронтации", - продолжает эксперт.



Киргизский политик Таалатбек Масадыков обращает внимание на другой аспект этой коллизии. По его словам, если доказывать, что Атамбаев был замешан в коррупционных схемах, то и теперешнее руководство страны тоже окажется замешанным в них - нынешний президент ранее был премьер-министром, до этого был губернатором. Многие руководители "тоже были при власти, и получали от общего пирога, используя служебное положение". Обвиняя бывшего экс-президента, прокуроры должны объективно подойти и к тем, кто сегодня находится у власти.



"То, в чем обвиняют Атамбаева - это серьезные вещи. Например, освобождение Батукаева - понятно, что никто в стране не осмелился бы его отпустить, если бы не было соответствующего сигнала с самого верха. И контракт по ТЭЦ не могли протащить без ведома первого лица. Как не могли и без ведома тогдашнего премьер-министра, который сегодня является первым лицом. И это было так давно, что у суда имелось достаточно времени, чтобы вынести решение. Но то, что происходит со стороны власти по отношению к экс-президенту, подавляющее большинство здравых людей расценивает не как действия против коррупции, а как месть некоей группы бывшему президенту за свои обиды", - рассуждает собеседник DW.



Возможно, этим объясняется информация, полученная DW от источника в силовых структурах Киргизии. Согласно ей, Сооронбай Жээнбеков не хотел бы доводить расследование в отношении Атамбаева до того момента, когда его осудят. Давление прокуратуры имеет целью побудить оппонента уйти из политики и как можно скорее добровольно уехать из Киргизии.

Коррупционные схемы власти в Киргизии

Увы, самые серьезные коррупционные схемы, которые были в налоговой инспекции и в таможне, продолжают работать, утверждает Таалатбек Масадыков. "Только этими "льготами" пользуются другие лица. Посадили за решетку только тех людей, которые представляли некую политическую угрозу нынешним руководителям. Я разговариваю с бизнесменами у нас в стране. Они воют, рассказывая, что обращались с жалобами на вымогательство и взятки в разные силовые органы, но везде от них отписываются, говорят, что обращения не по адресу. Включая прокуратуру. Хотя на публике власть демонстрирует борьбу с коррупцией. Тогда давайте подходить ко всем одинаково и возбуждать дела в отношении людей, окружающих сегодня президента и сидящих в правительстве, в отношении которых есть тоже серьезные подозрения в злоупотреблении служебным положением", - говорит Таалатбек Масадыков.



"В Киргизии, как и в Казахстане, все высокопоставленные чиновники при желании прокуратуры могут так или иначе оказаться под ударом в связи с коррупцией. Происходит это или нет - лежит вне поля юстиции, а определяется позициями тех или иных людей и групп во власти", - соглашается Беате Эшмент. При этом, говоря о нынешней конфронтации между бывшим и нынешним президентами, она не берется предсказать, кто выйдет из нее победителем. "Я наблюдаю за этим с большим беспокойством. Атамбаев еще будучи президентом позволял себе непривычные для главы государства высказывания, предпринимал действия, которые куда меньше учитывали интересы страны, чем его собственные амбиции. Вспомним хотя бы его вербальные атаки на власти Казахстана. И сейчас, несмотря на угрозу раскола страны, он открыто высказывает пренебрежение структурам власти. Это крайне опасно для Киргизии", - считает она.

Атамбаев может собрать людей на протесты

При этом, как утверждает на условии анонимности вышеупомянутый источник DW, экс-президент располагает на сегодняшний день таким ресурсом для противостояния с властью, который не следует недооценивать. С этой оценкой согласен Таалатбек Масадыков. По его словам, у Атамбаева есть и мобилизационный ресурс, и структуры, которые позволяют его активировать. "С ресурсом в нашем обществе просто - заплатите деньги, и люди соберутся. Но, помимо этого, есть заметное недовольство тем, что происходит сегодня. Развития страны нет, инвестиции ушли в минус, в политике - ноль. Разве что действительно месяц назад хорошо провели в Бишкеке саммит ШОС", - отмечает политик.



Первые шаги людей, которые организуют акции в пользу Атамбаева, были ошибочны, но "сейчас они скорректировали риторику и заявляют, что он не собирается возвращаться во власть", а выступает против того, что нынешняя власть возвращается в русло правления клана Бакиевых, подчеркивает он.



"По моей информации, получаемой в основном с севера страны, люди, к которым приезжали эмиссары от Атамбаева, и от некоторых других политиков, не горят желанием лично заступаться за него. Они понимают, какие ошибки при нем были допущены. Но они обеспокоены тем, что нынешний президент начал расставлять своих людей практически на все позиции во власти. Его большая ошибка в том, что он ставит лично преданных ему людей, но имеющих очень слабое представление об управлении государством. Не только на севере, но и на юге это видят. Но на севере это начинают осознавать как усиление юга и угрозу их существованию", - утверждает собеседник DW.



По его оценке, если так будет продолжаться, то ситуация может вновь вернуться в русло давнего конфликта между севером и югом страны, и станет очень острой. "То, что у нас происходит - это цирк и позор. Мне страшно, куда мы идем. И так наш регион трясет, и новая встряска у нас в Киргизии - это подарок радикальным исламистам", - считает Таалатбек Масадыков.

Виталий Волков,

"Deutsche Welle",