Утопающий хватается за соломинку… или несбывшиеся чаяния Атамбаева

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев продолжает терять старых союзников и судорожно ищет новых. Но последнее у него, судя по всему, получается с каждым днем все хуже и хуже.

После избрания главой социал-демократической партии Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попытался вернуться в большую политику. Причем сделать он это решил не на внутриполитическом поле, а как минимум, заручившись поддержкой внешних сил.

Так, в середине апреля он отбыл в Китай, выступать на Боаоском форуме.

Как известно, такие форумы всегда служат площадкой для «представительства» бывших первых руководителей разных стран. Атамбаев как раз подошел — экс-президент одной из самых популярных у Пекина стран Центральной Азии. Популярной, потому что сегодня Кыргызстан плотно подсел на инвестиционную и кредитную иглу Поднебесной. Кроме того, Бишкек стал первой страной, согласившейся на лоббируемый Пекином полтора десятилетия проект строительства железнодорожного коридора Китай — Центральная Азия — Турция — Европа.

По задумке КНР магистраль, по крайней мере, на территории Кыргызстана, будет принадлежать китайской стороне. Кроме того, во времена правления Атамбаева, внешний долг страны за счет китайских займов вырос почти на 60% (и это без учета 4-6 млрд. долларов США, которые Бишкек будет занимать у Пекина на строительство китайской же железной дороги).

Сам же Атамбаев свой визит на Форум попытался представить как «большую политическую победу» и раздутую степень собственного влияния на политику Пекина в регионе. Пресс-служба СДПК едва ли ни во всех кыргызских СМИ разместила пресс-релиз о встрече экс-президента с председателем Китая Си Цзиньпином. Релиз вещал о том, что Атамбаев и Цзиньпин обсудили возможности и перспективы сотрудничества в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь».

Однако китайская сторона преподнесла этот визит совсем с другой стороны. Да, Си Цзиньпин действительно встречался с Атамбаевым и даже поблагодарил его за вклад в укрепление добрососедских отношений между двумя странами. Но никакого обсуждения «возможностей и перспектив сотрудничества» не было. Просто потому, что Пекин предпочитает работать с действующими «рулевыми» стран. Ну а встречаться… Баосский форум — мероприятие знаковое. И протокол обязывает принимающую сторону «дружественно поздороваться» с максимально возможным количеством ВИП-гостей. А бывшие главы государств к таковым как раз и относятся. Даже если они на родине давно списаны со счетов.

Есть еще один нюанс. Вполне возможно, что Пекин, памятуя о лояльности Атамбаева к китайскому бизнесу (судя по просачивающейся из окружения бывшего главы государства данным, за весьма немалую мзду), хочет, чтобы экс-президент стал обычным «торговым агентом» (то бишь лоббистом) китайского бизнеса в Кыргызстане. Для этого КНР могли бы потребоваться сильная лояльная партия внутри страны и ее податливый лидер. Но внутриполитический раскол в СДПК вряд ли поспособствовал интересу Пекина.

Кстати, есть еще одна причина, по которой Атамбаев так рвался в Китай. Он просил у Си Цзиньпиня «побыть спонсором» СДПК. Экс-президент надеялся, что получит от Пекина финансовые вливания в качестве техпомощи. Но даже в этой мелочи Пекин отказал — поддерживать аутсайдеров противоречит политике Поднебесной. Как и обсуждать с ними стратегию межгосударственных отношений.

В отличие от китайского коллеги, российский президент не пожелал вообще встречаться с экс-лидером Кыргызстана (официальная версия Кремля — слишком плотный график Путина). Не получил он и желанного приглашения на инаугурацию Владимира Путина. Пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, атамбаевское окружение заявило, что Алмазбек не сможет посетить инаугурацию российского президента по причине своей большой занятости. Вообщем жажда ни что…

Максимум, что смог выжать из своей поездки Атамбаев, побродить по кулуарам, чтобы «срубить» поздравления с избранием руководителем партии. Он так обрадовался, что по возвращению в Бишкек даже отослал благодарственное письмо председателю «Справедливой России» Сергею Миронову. Никто другой на диалог с Атамбаевым просто не пошел.

Кстати, незадолго до поездки Алмазбека Шаршеновича в Златоглавую, в Москве прошла большая презентация книги, посвященной бывшему президенту Кыргызстана: «Тень Атамбаева над Киргизией». Автор книги историк и публицист Дмитрий Верхотуров считает, что Алмазбек Атамбаев нанес Кыргызстану больший вред, чем его предшественники А. Акаев и К. Бакиев, вместо взятые. Атамбаев в корне подорвал возможности для модернизации сильно изношенной энергосистемы Кыргызстана. Он не построил новых ГЭС, сорвал все инвестиционные проекты. Его наследство для Кыргызстана очень тяжелое: опасность оказаться в сильнейшем энергетическом кризисе, который обрушит экономику и ввергнет страну в полную нищету. Кыргызстан будет еще долго расплачиваться за правление Атамбаева.

О том, в какую дыру загнал собственную страну экс-президент говорят и факты массовых увольнений и арестов тех, кого Атамбаев ставил на должности: прокуроры, министры, руководители силовых и антикоррупционных ведомств. Против ряда из них заведены уголовные дела по обвинению в превышении полномочий и коррупции в период их нахождения у власти. А происходило это во время президентства Атамбаева.

Даже его любимый ставленник — бывший премьер-министр страны Сапар Исаков и тот заслужил вотум недоверия от депутатов Жогорку Кенеша.

Но самое любопытное в том, что всех этих выгнанных за профнепригодность неудачников, Атамбаев пылесосом собирает в свою новую команду в партии. Тот же Исаков стал его замом в СДПК.



А вот другой герой — Фарид Ниязов возглавил образованный Атамбаевым фонд «Апрель». Фонд этот должен собирать деньги якобы для поддержки семей погибших и пострадавших во время апрельской революции 2010 года. На самом же деле через «Апрель» Атамбаев планировал проводить деньги от зарубежных спонсоров (именно через фонд он рассчитывал «прогнать» китайскую матпомощь, но не вышло). По сути, фонд этот создан с единственной целью — отмывания денег на, якобы, благие цели. Ведь не зря в бумагах организации озвучено «взаимодействие с общественными и иными организациями, в том числе с международными».

Собирая вокруг себя бывших соратников по политическому Олимпу, Атамбаев теряет действующих членов партии. Ряды СДПК массово покидают ее представители в регионах. Только за прошедший месяц, количество членов сократилось на 12%.

Более того, массовость исхода из партийных рядов и их естественное прореживание уголовными делами таковы, что Атамбаев цепляется за любую возможность привлечь в свой клан хоть кого-нибудь. Даже тех, кого сам в годы президентства сталкивал с кресел.

Так, на днях стало известно, что он предложил сотрудничество Нариману Тюлееву, который совсем недавно освободился из мест заключения, где отбывал срок за коррупцию и злоупотребление властью. Весьма любопытно, потому как еще месяц назад Атамбаев громогласно заявил, что у борцов с коррупцией, к коим он себя причисляет, не должно быть друзей-коррупционеров.

Похоже, что Атамбаев, понимая нарастающий момент политического фиаско, сегодня пытается примириться со всеми бывшими противниками. Это его единственный шаг удержаться если не политическом попроще, то хотя бы на плаву и не за решеткой.



Кстати, недавно Алмазбек Атамбаев сообщил, что «готов встретиться с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым». Якобы на это его уполномочила партия, куда он так рьяно принимает тех, против кого антикоррупционная служба Кыргызстана заводит уголовные дела.

Скорее всего, Атамбаев пойдет на поклон к президенту просить за «прошлых и нынешних», пытаясь обезопасить их от развернувшейся борьбы с коррупцией.

Вот только захочет ли Атамбаева принимать глава Кыргызстана, по крайней мере в ближайшее время, пока не понятно. Сооронбай Жээнбеков предпочитает наблюдать за своим «старшим братом» (как сам себя называет Атамбаев) на расстоянии.

Источник - "Голос Бишкека"